±Ñ¥¯¥é¥Ö¼ç¾¤â³åºÓ¡Ö¥ß¥Ë¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¡×¡¡ÆüËÜ¿ÍMF¤Î¡ÈµÕÂ¡É¹ë²÷ÃÆ¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡×
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉMFµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç¥´¡¼¥ë
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É½÷»Ò¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É½÷»Ò¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óMFµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Æ±Î½¤«¤é¤âÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜß·¤Ï2018Ç¯¤ËÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢21Ç¯2·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÊÀçÂæL¡Ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£23Ç¯¤Î½÷»ÒWÇÕ¤ÇÂç²ñºÇÂ¿¤Î5ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¡¢ÆÀÅÀ²¦¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ö¡¼¥Ä¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯²Æ¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÜß·¤Ïº£µ¨¸ø¼°Àï¤Ç¤¤¤Þ¤À¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤¹¤ë¤È1-0¤È¥ê¡¼¥É¤ÎÁ°È¾11Ê¬¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿±¦¤«¤é¤ÎFK¤ò±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£°ìÅÙ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤âÄ·¤ÍÊÖ¤ê¤òº¸Â¤Ç¿¶¤êÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Æ±Î½¤Ç¼ç¾¤Î¥Þ¥ä¡¦¥ë¡¦¥Æ¥£¥·¥¨¤È»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ë¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍè¾ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î°ì¿Í¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡×¡Öµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë