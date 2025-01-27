キャンペーン：ProGrade Digital、32製品を10～15％OFFでセール中 CFexpress 4.0 Type Bメモリーカードも対象に
ProGrade Digital Inc.は、1月24日（金）にAmazonでスタートした「スマイルSALE」の先行セールに参加している。本セール終了の2月3日（月）23時59分まで、32製品を対象に10～15％OFFのセール価格で販売する。
新製品のUSB4対応ポータブルSSD「PG10 Pro」も対象。4TBモデルは通常13万2,000円のことろ、15％OFFの11万2,200円となっている。PG10 Proは2024年に発売した同社初の外付けSSDで、独自設計により高い持続書込速度を重視した製品。
CFexpress 4.0 Type B「GOLD」カードも、各モデルを15%OFFで提供。例えば2TBモデルは通常9万800円のところ、7万7,180円となる。
このほか、各種SDメモリーカード、カードリーダーも対象製品に含まれている。
対象製品
※通常価格→セール価格
※かっこ内は割引率
外付けSSD「PG10 Pro」2TB ：66,000円→56,100円（15%） 4TB ：132,000円→112,200円（15%） 8TB（Windows）：231,000円→196,350円（15%） 8TB（Mac）：231,000円→196,350円（15%）
CFexpress 4.0 Type BGOLD 256GB：24,800円→21,080円（15%） GOLD 512GB：33,000円→28,050円（15%） GOLD 1TB：54,500円→46,325円（15%） GOLD 2TB：90,800円→77,180円（15%）
CFexpress 2.0 Type BGOLD 128GB：16,500円→14,025円（15%） COBALT 165GB：29,700円→25,245円（15%）
CFexpress 4.0 Type AIRIDIUM 480GB：54,500円→46,325円（15%） IRIDIUM 960GB：82,500円→70,125円（15%）
CFexpress 2.0 Type AGOLD 120GB：21,500円→18,275円（15%） GOLD 240GB：33,000円→28,050円（15%） GOLD 480GB：49,500円→42,075円（15%）
SDXC UHS-IIV60 GOLD 128GB：8,300円→7,055円（15%） V60 GOLD 256GB：14,900円→12,665円（15%） V60 GOLD 512GB：27,300円→23,205円（15%） V90 COBALT 64GB：11,600円→9,860円（15%） V90 COBALT 128GB：20,800円→17,680円（15%） V90 COBALT 256GB：38,000円→32,300円（15%） V90 COBALT 512GB：82,500円→74,250円（10%）
microSDXC UHS-IIV60 GOLD 128GB：8,500円→7,225円（15%） V60 GOLD 256GB：15,100円→12,835円（15%） V60 GOLD 512GB：27,400円→23,290円（15%）
USB4.0対応シングルスロットカードリーダーCFexpress 4.0 B/SD PG05.6：16,500円→14,025円（15%） CFexpress 4.0 A/SD PG09.6：16,500円→14,025円（15%）
USB 3.2 Gen 1対応ダブルスロットカードリーダー
・SD/microSD PGM0.5：5,800円→4,930円（15%）