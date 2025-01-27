中国ソフトウエア業の売上高、24年は10％増
【新華社北京1月27日】中国工業情報化部は26日、ソフトウエア・情報技術サービス業が2024年に好調だったと明らかにした。売上高は前年比10.0％増の13兆7276億元（1元＝約21円）で、利益総額は8.7％増の1兆6953億元となった。
ソフトウエア製品の売上高は6.6％増の3兆417億元で、産業全体の22.2％を占めた。うち産業用ソフトウエアは7.4％増の2940億元、基本ソフトウエアは6.9％増の1919億元だった。
情報技術サービスの売上高は11.0％増の9兆2190億元で67.2％を占めた。うちクラウドコンピューティングとビッグデータサービスは合わせて9.9％増の1兆4088億元で、情報技術サービス全体の15.3％を占めた。集積回路（IC）設計は16.4％増の3644億元、電子商取引（EC）プラットフォーム技術サービスは11.4％増の1兆3764億元。情報セキュリティー製品・サービスは5.1％増の2290億元、組み込みシステム・ソフトウエアは11.8％増の1兆2379億元となった。
ソフトウエアの輸出額は3.5％増の569億5千万ドル（1ドル＝約156円）だった。