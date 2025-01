DREAMS COME TRUE、35周年イヤーを締めくくる「ここからだ！」CDリリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■CDシングルリリースは約2年半ぶり!パッケージには新曲「ここからだ!」中村正人語りおろし「5,000字セルフ解説」封入

DREAMS COME TRUEが、シングル「ここからだ!」を3月12日にCDリリースする事が発表された。シングルのジャケット写真もあわせて公開された。

シングル「ここからだ!」は、DREAMS COME TRUEが『大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025』のために書き下ろした新曲「ここからだ!」を含むDREAMS COME TRUE 35th Anniversary Single。DREAMS COME TRUEがCDシングルをリリースするのは約2年半ぶり。

4曲入りとなる本シングルには、「あなたの心と体を奮い立たせる“O(オー)☆N(エン)歌”」としてDREAMS COME TRUE 35周年イヤーを締めくくる表題曲「ここからだ!」(1月29日に単曲配信開始)に加え、映画『カミノフデ ~怪獣たちのいる島~』の主題歌として書き下ろされた「Kaiju」、そして「THIS IS IT! YOU’RE THE ONE! I KNEW IT! うれしい!たのしい!大好き!~ODYSSEY Version~」(Honda新型オデッセイWEB CM曲)、「何度でも - True Wellness Project Version for Comado - 」(サントリーウエルネス トゥルーウエルネスプロジェクト公式ソング)という、ドリカム35周年を鮮やかに彩った全4曲が収録されるという、まさにアニバーサリーにふさわしいパッケージになっている。

さらにパッケージには、新曲「ここからだ!」について中村正人がじっくりと語りおろした「5,000字セルフ解説」を封入。書き下ろしに至った背景やサウンドデザインに込めた想い、歌詩の制作過程とセクションごとの歌詩解説、ダンス・プロジェクトについて等、この楽曲を深く深く味わうことができる必見の解説となっている。

(C)DCTentertainment

リリース情報

2025.03.12 ON SALE

SINGLE「ここからだ!」

DREAMS COME TRUE OFFICIAL SITE

https://dreamscometrue.com