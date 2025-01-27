IVE、全国アリーナツアー『2025 IVE FAN CONCERT ＜IVE SCOUT＞ IN JAPAN』開催決定
■「We are the best scout ever！IVEスカウトへお越しのDIVEの皆さん、ようこそ！IVEスカウト隊員となり、一緒にグレイトな探検、始めてみましょうか？」（IVE）
IVE（アイヴ）が、全国アリーナツアー『2025 IVE FAN CONCERT ＜IVE SCOUT＞ IN JAPAN』を4月12日より開催することを発表した。あわせてIVEからメッセージも届いている。
ツアーは4月12日の愛知を皮切りに福岡・兵庫・横浜にて8公演が開催。ファンクラブ最速先行受付は1月27日18:00よりスタート。
ライブ情報
『2025 IVE FAN CONCERT ＜IVE SCOUT＞ IN JAPAN』
04/12（土）愛知・Aichi Sky Expo ホールA
04/13（日）愛知・Aichi Sky Expo ホールA
04/21（月）福岡・マリンメッセ福岡 A館
04/22（火）福岡・マリンメッセ福岡 A館
04/25（金）兵庫・神戸ワールド記念ホール
04/26（土）兵庫・神戸ワールド記念ホール
04/29（火）横浜・Kアリーナ
04/30（水）横浜・Kアリーナ
IVE JAPAN OFFICIAL SITE
https://ive-official.jp