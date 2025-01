すみっコぐらしから、楽曲『のこりものには夢がある』がリリースされました!

『天使なえびてんアイドル』テーマをイメージした2曲目で、MVや「すみっコぐらし」作者&担当デザイナーのインタビューが公開されています☆

サンエックス「すみっコぐらし」楽曲『のこりものには夢がある』リリース

Vocal:ヨナベ (from harha)

Movie:廣井結実(Hifumi,inc.)

Design:かねこあみ

Produced:MeMe Meets (SDR)

サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」から、『天使なえびてんアイドル』テーマをイメージした新曲『のこりものには夢がある』がリリースされました☆

今回の楽曲は、2024年8月に出した楽曲『えびえびEveryday!!』に次ぐ2曲目で、「えびてんのしっぽ」がアイドルをめざすストーリーをイメージした歌詞になっています。

同時に「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」が出演するミュージックビデオが公開されています。

かわいい「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」のアイドル姿が見られるほか、「すみっコ」たちや「みにっコ」たちも出演!

夢をテーマにした、かわいらしい楽曲に癒やされます。

また、「すみっコぐらし」作者のよこみぞゆりさん&担当デザイナーによる「えびてんのしっぽ」&『天使なえびてんアイドル』テーマ制作秘話のスペシャルインタビューも公開中です☆

「すみっコぐらし」作者のよこみぞゆりさん&担当デザイナーのスペシャルインタビューを公開

URL:https://www.san-x.co.jp/sumikko/ebiten/interview/

「すみっコぐらし」の新曲『のこりものには夢がある』のリリースを記念し、「すみっコぐらし」作者のよこみぞゆりさん&担当デザイナーによる「えびてんのしっぽ」&『天使なえびてんアイドル』テーマ制作秘話を公開!

「えびてんのしっぽ」や『天使なえびてんアイドル』テーマが生まれた話や、よこみぞさんが描いた新キャラクターのラフ案まで、ここでしか知ることができない特別な内容が詰まったスペシャルインタビューとなっています。

すみっコぐらしの新しいなかま「えびてんのしっぽ」とは

「天使なえびてんアイドル」テーマに登場する「えびてんのしっぽ」は、アイドルを夢見るかわいらしいキャラクター。

今回、2曲目となる『のこりものには夢がある』を発表しました☆

食べ残されてしまった悲しい過去があっても夢に向かってがんばる、キュートなアイドル「えびてんのしっぽ」の新曲!

『天使なえびてんアイドル』テーマをイメージした楽曲『のこりものには夢がある』の紹介でした☆

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

