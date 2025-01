韓国の6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)が、全国アリーナツアー『2025 IVE FAN CONCERT <IVE SCOUT> IN JAPAN』を開催することを27日、発表した。IVEは、2021年12月に韓国でデビュー。2023年10月にスタートしたワールドツアーでは、世界19ヶ国28都市、計37公演で42万人を動員した。ワールドツアーのアンコール公演ファイナルとなった初の東京ドーム公演のチケットは発売直後に10秒で即時完売となり、2日間で9万5800人を動員し、大きな話題となった。

今回のツアーでは、4月12日の愛知公演を皮切りに福岡、兵庫、神奈川を周るファンコンサートとなる。ポスターも公開され、IVEは「We are the best scout ever!IVEスカウトへお越しのDIVE の皆さん、ようこそ!IVEスカウト隊員となり、一緒にグレイトな探検、始めてみましょうか?」と呼びかけた。ファンクラブ最速先行受付は、きょう27日午後6時からスタートする。【『2025 IVE FAN CONCERT <IVE SCOUT> IN JAPAN』詳細】■4月12日(土)愛知・Aichi Sky Expo ホールA午後1時開場、午後2時開演午後5時30分開場、午後6時30分開演■4月13日(日)愛知・Aichi Sky Expo ホールA午後1時開場、午後2時開演午後5時30分開場、午後6時30分開演■4月21日(月)マリンメッセ福岡 A館午後5時30分開場、午後6時30分開演■4月22日(火)マリンメッセ福岡A館午後5時30分開場、午後6時30分開演■4月25日(金)兵庫・神戸ワールド記念ホール午後5時30分開場、午後6時30分開演■4月26日(土)兵庫・神戸ワールド記念ホール午後1時開場、午後2時開演午後5時30分開場、午後6時30分開演■4月29日(火)神奈川・Kアリーナ横浜午後5時開場、午後6時30分開演■4月30日(水)神奈川・Kアリーナ横浜午後5時開場、午後6時30分開演