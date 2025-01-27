È¬ÃúÌ£Á¹¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬GI»ºÉÊ¡ÖÈ¬ÃúÌ£Á¹¡×¤ÎÀ¸»º¼ÔÃÄÂÎ¤ËÄÉ²ÃÅÐÏ¿/ÇÀ¿å¾Ê
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï1·î24Æü¡¢ÃÏÍýÅªÉ½¼¨(GI)»ºÉÊ¡ÖÈ¬ÃúÌ£Á¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¬ÃúÌ£Á¹¶¨Æ±ÁÈ¹ç(¡Ò»ñ¡ÓÈ¬ÃúÌ£Á¹¡¢¡Ò³ô¡Ó¤Þ¤ë¤äÈ¬ÃúÌ£Á¹)¤òÀ¸»º¼ÔÃÄÂÎ¤ËÄÉ²ÃÅÐÏ¿¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤¬À¸»ºÃÏ¤È¤·¤Æ°¦ÃÎ¸©¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢À¸»ºÊýË¡¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄÉ²ÃÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢È¬ÃúÌ£Á¹¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡¡¡Ö¡Ø²¬ºê»ÔÈ¬ÃúÄ®¡Ù¤Ç¡ØÂç¶ÌÆ¦¹íÀ½Ë¡¡Ù¡¢¡ØÄã¿åÊ¬ÌÚ²³»Å¹þ¤ß¡Ù¡¢¡Ø±ß¿í¾õÀÐÀÑ¤ßÀ½Ë¡¡Ù¡¢¡Ø2Ç¯°Ê¾å¤ÎÅ·Á³¾úÂ¤¡Ù¤Ê¤É¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤Î¤³¤À¤ï¤êÀ½Ë¡¤ÇÅÁÅý¤ÎÌ£¤ÈÊ¸²½¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯¡ØÈ¬ÃúÌ£Á¹¡Ù¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¡¢º£²óÄÉ²Ã¿½ÀÁ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÁÅý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤®¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤ÈÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÁØÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡×¡£
ÃÏÍýÅªÉ½¼¨(GI)»ºÉÊ¡ÖÈ¬ÃúÌ£Á¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì£Á¹Î¯(¤¿¤Þ¤ê)¾ßÌý¹©¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬¿½ÀÁ¤·¡¢Æ±ÁÈ¹ç¤¬2017Ç¯¤ËGI»ºÉÊ¡ÖÈ¬ÃúÌ£Á¹¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢È¬ÃúÌ£Á¹¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï2018Ç¯¤ËÉÔÉþ¿³ºº¤òÀÁµá¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤Î¤Þ¤ë¤äÈ¬ÃúÌ£Á¹¤Ë¤è¤ë¹ÔÀ¯ÁÊ¾Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢Î¾¼Ô´Ö¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢È¬ÃúÌ£Á¹¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬Åö³ºÅÐÏ¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÄÂÎ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡ÖÊÑ¹¹¤ÎÅÐÏ¿¡×¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢1¤Ä¤ÎÅÐÏ¿»ºÉÊ¤ÎÀ¸»º¼ÔÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÊ£¿ôÃÄÂÎ¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÒÂçÆ¦ÌýÎÌÆüÊó 1·î27ÆüÉÕ¡Ó