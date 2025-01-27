¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ ¥¯¥Ã¥¡¼&¥¯¥ê¡¼¥à¡×2·î3ÆüÈ¯Çä¡¢¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¡×¥Ö¥é¥ó¥É¿·¾¦ÉÊ¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡ß¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¡¼¥à
¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¿©¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥Ï¡¼¥ÄŽ¥¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï2·î3Æü¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ ¥¯¥Ã¥¡¼&¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¥«¥Õ¥¡¥ì¥ë¡×Ç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»É½«¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯Çä¡¢¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBall&Chain¡×¤È¥³¥é¥Ü
ÀÇ¹þ257±ß¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈŽ¥¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈÎÇä´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¥ª¡¼¥ë¥Ï¡¼¥ÄŽ¥¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡È¤Í¤³¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¡×¤Î¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£º£²ó¤Ïµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡È¥¯¥Ã¥¡¼&¥¯¥ê¡¼¥à¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ ¥¯¥Ã¥¡¼&¥¯¥ê¡¼¥à¡×
¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ ¥¯¥Ã¥¡¼&¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥³¥¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥ß¥ë¥¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤Û¤í¶ì¤¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¤Í¤³ÀìÌç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÖCoony¡×¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹õ¤Í¤³¡×¤È¡ÖÇò¤Í¤³¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò·×4¼ïÎà¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥ ¥¯¥Ã¥¡¼&¥¯¥ê¡¼¥à¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸