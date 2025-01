〜Valentin’s Dayえらぶ、楽しさ。贈る「ありがとう」〜が有楽町マルイにて開催

2025年1月29日(水)〜2月14日(金)に有楽町マルイ1階特設会場にて、バレンタインにぴったりなスイーツを集めた〜Valentine’s Day えらぶ、楽しさ。贈る「ありがとう」〜が開催される。特設会場への出店ブランドの半数が有楽町マルイ初出店となる本イベントについて担当者に話を聞いてみた。

【画像】イチオシ商品LeTAO ロイヤルモンターニュマリアージュ ライチジャスミン

イチオシ商品Desiree ショコラ&トリュフ

イチオシ商品leChateau バラエティボックス

イチオシ商品A Little Bag ミックスベリー&ホワイトチョコ

イチオシ商品イ茲淵侫襦”埣硫(しらぬい)フルーツチョコレート

イチオシ商品SILSMARIA 公園通りの石畳 シルスミルク

イチオシ商品Billancourt ポポル G

LeTAO(小樽洋菓子舗ルタオ)

Laurent Gerbaud(ローランジェルボー)

DARCIS(ダルシー)

A Little Bag(アリトルバッグ)

よなフル

Desiree(デジレー)

leChateau(ルシャトー)

Billancourt(ビアンクール)

SILSMARIA(シルスマリア)

Night Cacao by KOKODii(ナイトカカオバイココディー)

Patisserie MAGNOLIA(パティスリーマグノリア)

PRESS BUTTER SAND GALLERY(プレスバターサンドギャラリー)

CANNELE LITE(カヌレリテ)

MAX PISTACHIO(マックスピスタチオ)

pleine by KITASANDO COFFEE(プレーヌバイキタサンドウコーヒー)

ALMOND MEISTER Refined(アーモンドマイスターリファインド)

waterdrop(ウォータードロップ)

Lindt(リンツ ショコラ ブティック)

フロアマップ

――本イベントを開催する、意図や狙い、ターゲットについて教えてください。家族や友人を含む大切な人への贈り物、自分自身へのプレゼントなど、多様化しているバレンタインを楽しんでいただけるよう企画しました。――イベントのテーマを教えてください。魅惑のスイーツが集まった〜Valentine’s Day えらぶ、楽しさ。贈る「ありがとう」〜です。――イベントのイチオシ、目玉となるものを教えてください。イチオシ商品は7点になります。・LeTAO(小樽洋菓子舗ルタオ)ロイヤルモンターニュマリアージュ ライチジャスミン 2160円・Desiree(デジレー)ショコラ&トリュフ 8個入 1782円・leChateau(ルシャトー)バラエティボックス 12種 1782円・A Little Bag(アリトルバッグ)ミックスベリー&ホワイトチョコ 450円・よなフル不知火(しらぬい)フルーツチョコレート1080円・SILSMARIA(シルスマリア)公園通りの石畳 シルスミルク 20粒 1836円・Billancourt(ビアンクール)ポポル G 20個入 1188円――イベントへの出店スイーツブランドはどのように選出しましたか?バレンタインシーズンにさまざまなスイーツを楽しめるようなブランドを集めました。■Valentine’s Day出店スイーツブランドを紹介■有楽町マルイ初出店1. LeTAO(小樽洋菓子舗ルタオ)「おいしい」が今日を特別にする。素材や製法にこだわり続け、とびきりのおいしさをつくり出す。LeTAOでは、なめらかな口どけのチョコレート「ロイヤルモンターニュ」を始め、この時期にしか味わえないスイーツが楽しめる。2. Laurent Gerbaud(ローランジェルボー)ベルギー・ブリュッセルのショコラティエ、ローラン・ジェルボーさんが手がける極上のプラリネ。一粒ごとに甘味と苦味、香ばしいナッツ、滑らかなチョコレートが織りなす素材の絶妙なバランスが味わえる。洗練された味わいは、「一度食べればやみつきになる!」とジェルボーさんが自信を持って提供する逸品。職人のこだわりと情熱が凝縮されたチョコレートだ。3. DARCIS(ダルシー)ベルギーの「水の都」といわれているヴェルヴィエに店舗や工場、チョコレート博物館を構えるショコラティエ、ジャン=フィリップ・ダルシーさん。「終身ベルギーチョコレート大使」であり、世界トップレベルの洋菓子協会「ルレ・デセール」の会員でもある。カカオ豆からチョコレートができるまでを一貫して手がける「ビーントゥーバー」にも情熱を注いでいる。ベルギーを代表するショコラティエのつくる洗練された味わいと芳醇な香りが楽しめる。4. A Little Bag(アリトルバッグ)「A Little Bag」は果物やハーブ、リキュールで豊かな香りとコクを引き出した、しっとり食感のパウンドケーキを取りそろえている。ブランドキャラクターの「エマ」が旅した国のお土産を使って、大好きなおばあちゃんが焼いた「〜幸せをはこぶパウンドケーキ〜」をあなたにもおすそ分け。5. よなフル47都道府県から旬で希少なフルーツだけを集めた。食感を極めた甘酸っぱくジューシーな“不知火(しらぬい)”(熊本産)や、とろける果肉・上品なおいしさでいちじく界のプリンセスと呼ばれている“とよみつひめ”(福岡産)など、「よなフル」でしか味わえないフルーツチョコレートが楽しめる。■期間限定出店6. Desiree(デジレー)1903年ベルギーで誕生した「Desiree」は、代々受け継がれた伝統のレシピをもとに熟練ショコラティエの確かな技術と、新しい発想からつくり上げる本場ベルギーチョコレート。「Desiree」代表作のトリュフを始めとする長年にわたり愛され続ける上質な味わいが楽しめる。7. leChateau(ルシャトー)豊かな自然とお城が美しいフランスのヴォージュ地方で誕生した、素材きらめく魔法のショコラ。ボルドー産貴腐ワイン漬けレーズンに、コロンビア産アラビカコーヒーなど、世界中から厳選した素材を使用。こだわりの銅釜製法で、ミルク、ホワイト、カカオ70パーセントのダークなど、個々の素材を引き立てるチョコレートでコーティング。味わいも彩りも形も、個性豊かな一粒をあなたへ。8. Billancourt(ビアンクール)花を贈るようにお菓子を贈る、さりげなく粋なプレゼントシーン。「Billancourt」のお菓子はおしゃれな衣を着たメッセンジャーとして想いを演出。一粒一粒の個性がぎっしり詰まったショコラや、自慢の焼き菓子などバリエーション豊富な品ぞろえ。9. SILSMARIA(シルスマリア)1988年冬、「SILSMARIA」の厨房に今までにない、まったく新しいタイプのチョコレートが完成。「生チョコレート」と名づけられ、大切に受け継がれた。「生チョコレート」発祥の店としての誇りを胸に、一人でも多くの人においしさと笑顔を届け、「生チョコレート」の新しい可能性を追求し続けている。10. Night Cacao by KOKODii(ナイトカカオバイココディー)日本発のタイ産チョコレートブランド。「KOKODii(ココディー)」は、タイ語で“Good Cacao”で、品質や健康、味が良いという意味を持つ。日々の忙しさを忘れ、ホッと肩の力を抜ける特別な夜のリラックスタイムを演出したいという想いから、夜に食べても身体に優しいダークチョコレートやスパイスを使ったNight Cacao(ナイトカカオ)を展開。デザインにもこだわり視覚からも五感で癒やしの時間をお届け。原料の調達先が特定できる(トレーサビリティ)ことを大切にし、タイ産の最高品質のカカオだけを使用し、カカオ本来の香りを楽しめる商品は有名ホテルでも採用されている。■常設ショップ11. Patisserie MAGNOLIA(パティスリーマグノリア)ようこそ、お届けしたいのはまちと響き合う、スイーツ。エレガントでノーブル。そんな宝塚の街の一角に「Patisserie MAGNOLIA」の工房はある。この街の薫りとともにすみれの花咲く、彩り豊かなおいしさを毎日、一つひとつ手づくり。すみれの花咲くクッキーやショコラを、心華やぐ、煌めきのボックスに。「Patisserie MAGNOLIA」のスイーツはすべて五感で楽しめる粒よりのおいしさ。12. PRESS BUTTER SAND GALLERY(プレスバターサンドギャラリー)バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」から誕生“個性派バターサンド”を集めたプレミアムライン。バターサンドの象徴的な形状“45ミリメートル×45ミリメートルの正方形”をキャンバスに見立て、今までにないお菓子づくりを実験・実践していく新ライン。これまで培ってきた製菓の知識からくる「これとこれをかけ合わせたらおいしいはず」という直感的な見立てを具現化する緻密さで、素材の組み合わせ・配合にこだわった、新たなバターサンドを展開。ダイナミックに、ユーモラスに、独創的に生み出された、芳醇な香り・贅沢な味わいの「UNKNOWNなバターサンド」が楽しめる。13. CANNELE LITE(カヌレリテ)軽井沢発のスペシャリテカヌレ専門店。旬の季節限定商品など70種類以上のフレーバーがあり、上質なカヌレを、これまで累計5万個以上販売。フレーバーも、生地からメニューごとに工夫しアレンジを施した、こだわりの逸品をラインナップ。グラスフェッドバターや信州産の牛乳や地粉など、できるだけ長野の上質な素材を選んで一つひとつ手づくり。自然の恵みの上質な素材を活かした、パティシエの工夫が詰まったこだわりのカヌレとなっている。14. MAX PISTACHIO(マックスピスタチオ)おいしいピスタチオスイーツには理由がある。それはピスタチオの質と量。「MAX PISTACHIO」で使用するのは、世界で生産されている量のわずか1パーセント未満といわれているイタリア・シチリア島産ピスタチオ。時間をかけて熟すため、格段に香り高く、濃厚でコクがあり、その味わいは世界最高級品質といわれるほど。今回はシチリア島産のピスタチオを存分に楽しんでいただけるよう、贅沢なまでにたっぷりと使用。ピスタチオの豊かな風味と味わいにこだわった極上のラインナップをお届け。15. pleine by KITASANDO COFFEE(プレーヌバイキタサンドウコーヒー)「pleine by KITASANDO COFFEE」は、フランス語で「三日月」を意味する“croissant(クロワッサン)”に対して、丸い形状から「満月」を意味する“pleine(プレーヌ)”に由来し、名付けられた。また、“pleine”は「満たされた」状態を意味する言葉でもあり、「お客さまのおなかと心を満たしたい」という想いも込められている。クロワッサンを満月の形に焼き上げ、中にはクリームをたっぷりと満たし、かわいらしいトッピングが施されている。16. ALMOND MEISTER Refined(アーモンドマイスターリファインド)世界中でその魅力が再認識されつつあるアーモンド。洋菓子において欠かすことのできない素材で、その香ばしさとおいしさと共に、最近では美容や健康の面からもますます人気を集めている。1974年に創業した中部地方の老舗洋菓子メーカー「井桁堂(いげたどう)」は、そんなアーモンドと約半世紀にわたり向き合ってきた。「ALMOND MEISTER Refined」は、井桁堂がアーモンドに特化して生まれたスペシャリティブランド。アーモンドを日々研究し、その魅力を知りつくした菓子職人の監修のもと、世界各地のアーモンドを厳選し、素材本来の自然な風味と味わいを引き出す「低温ロースト製法」と「自家挽き」にこだわった、最高のアーモンドスイーツだけを取りそろえている。17. waterdrop(ウォータードロップ)手軽においしく、水分補給。「waterdrop」で使用しているのは、世界中の信頼できる農家から調達した最高級のフルーツや植物。そこから抽出した天然のビタミンをたっぷり詰め込んだキューブを、水や炭酸水に落として楽しむ、新しいドリンク。糖分不使用・ローカロリーでさまざまなフレーバーを取りそろえており、いつでもどこでもおいしく手軽に水分補給することが可能。各キューブはリサイクル可能な個別包装で、ペットボトル飲料と比較してプラスチックの使用を約98パーセント削減、それに伴いCO2排出量の削減にも寄与している。サステナブルに水分補給をしながら、より良い地球環境の未来に貢献してみよう。18. Lindt(リンツ ショコラ ブティック)リンツ ショコラ ブティックは、世界中で愛されるスイスのプレミアムチョコレートブランド「Lindt」のチョコレート専門店。人気の「リンドール」が並ぶ「ピック&ミックス」でチョコレートの量り売りが楽しめる。ほかにも、季節限定「ハート」「バレンタイン」を中心に、定番の「ミルク」「ホワイト」などの人気フレーバーをアソートしたギフトボックスなど、バレンタイン限定の商品も取りそろえている。■フロアマップ※1〜10のブランドは、期間限定出店となります※1〜9の各ブランドは、まとめてご購入いただけます常設ブランドに加え、期間限定のスイーツブランドの出店とバラエティ豊富な本イベント。相手にぴったりなバレンタインギフトが見つかること間違いなし。気になった人は有楽町マルイに足を運んでみよう!※記事内の価格は特に記載がない場合はサービス料・税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。