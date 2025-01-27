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1. LeTAO(¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª)
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3. DARCIS(¥À¥ë¥·¡¼)
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4. A Little Bag(¥¢¥ê¥È¥ë¥Ð¥Ã¥°)
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7. leChateau(¥ë¥·¥ã¥È¡¼)
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8. Billancourt(¥Ó¥¢¥ó¥¯¡¼¥ë)
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9. SILSMARIA(¥·¥ë¥¹¥Þ¥ê¥¢)
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10. Night Cacao by KOKODii(¥Ê¥¤¥È¥«¥«¥ª¥Ð¥¤¥³¥³¥Ç¥£¡¼)
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11. Patisserie MAGNOLIA(¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢)
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12. PRESS BUTTER SAND GALLERY(¥×¥ì¥¹¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¥®¥ã¥é¥ê¡¼)
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13. CANNELE LITE(¥«¥Ì¥ì¥ê¥Æ)
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14. MAX PISTACHIO(¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª)
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15. pleine by KITASANDO COFFEE(¥×¥ì¡¼¥Ì¥Ð¥¤¥¥¿¥µ¥ó¥É¥¦¥³¡¼¥Ò¡¼)
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16. ALMOND MEISTER Refined(¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É)
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17. waterdrop(¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥É¥í¥Ã¥×)
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18. Lindt(¥ê¥ó¥Ä ¥·¥ç¥³¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯)
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4. A Little Bag(¥¢¥ê¥È¥ë¥Ð¥Ã¥°)
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7. leChateau(¥ë¥·¥ã¥È¡¼)
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8. Billancourt(¥Ó¥¢¥ó¥¯¡¼¥ë)
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9. SILSMARIA(¥·¥ë¥¹¥Þ¥ê¥¢)
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10. Night Cacao by KOKODii(¥Ê¥¤¥È¥«¥«¥ª¥Ð¥¤¥³¥³¥Ç¥£¡¼)
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11. Patisserie MAGNOLIA(¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢)
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12. PRESS BUTTER SAND GALLERY(¥×¥ì¥¹¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¥®¥ã¥é¥ê¡¼)
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13. CANNELE LITE(¥«¥Ì¥ì¥ê¥Æ)
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14. MAX PISTACHIO(¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª)
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15. pleine by KITASANDO COFFEE(¥×¥ì¡¼¥Ì¥Ð¥¤¥¥¿¥µ¥ó¥É¥¦¥³¡¼¥Ò¡¼)
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16. ALMOND MEISTER Refined(¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É)
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17. waterdrop(¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥É¥í¥Ã¥×)
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18. Lindt(¥ê¥ó¥Ä ¥·¥ç¥³¥é ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯)
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