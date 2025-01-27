ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¡Ö»°µ×¤Á¤ã¤ó¤¬»£±Æ¤«¤·¤é¡×ÃÏ¸µ¡¦¹Åç¤Ç¤Î½é·Ø¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡ÖÇ¯²ì¾õ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¤Ï1·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹Åç¸©¤ÎÓîÅç¿À¼Ò¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÍµÈ¹°¹Ô¡¢ºÊ»£±Æ¡© ¤Î½é·Ø¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Û
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»°µ×¤Á¤ã¤ó¤¬»£±Æ¤«¤·¤é¡×¤È¡¢ºÊ¤Ç¸µ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤À¤±¤É¹çÀ®¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¡ÖÇ¯²ì¾õ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª¤°¤·¡¢Íð¤ì¤Æ¤â¡¢ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¼µ¸Í ÁÕÂÀ)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÍµÈ¹°¹Ô¡¢ºÊ»£±Æ¡© ¤Î½é·Ø¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Û
¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×ÍµÈ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÃÏ¸µ¡¦¹Åç¸©¤Î¸·Åç¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¾Ð´é¤Ç¤¿¤¿¤º¤àÍµÈ¤µ¤ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¸·Åç¿À¼Ò¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ëÂçÄ»µï¤¬¡£¤«¤Ê¤êÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¿åÌÌ¤ÏÇÈ¤¬Î©¤Á¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤ÎÈ±¤â¤Ê¤Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°Æü¤Ë¤â¡Ö½é·Ø¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«ÍµÈ¤µ¤ó¤Ï26Æü¤Ë¤âInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½é·Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂçÄ»µï¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÍµÈ¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:¼µ¸Í ÁÕÂÀ)