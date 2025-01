毎週土曜よる7時56分より日本テレビ系にて放送、有働由美子と松下洸平がお送りする「with MUSIC」。2月1日(土)はよる7時より、受験シーズンの今、聴きたい・届けたい「1位をとった応援ソング50選」をテーマに2時間スペシャルを放送。

スタジオでは松本伊代、日向坂46の佐々木美玲・河田陽菜・小坂菜緒、&TEAMのFUMA・K・HARUA、こっちのけんとがトーク!それぞれの人生応援ソングとは?

「大ヒット!応援ソングメドレー!」では、豪華11曲をSPメドレーでお届け!メドレーの顔ぶれ・楽曲は下記の通り。

・こっちのけんと

日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞した大ヒット曲「はいよろこんで」

・May J.

Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数3億回を突破したヒット曲「私は最強」をSPカバー

・Little Glee Monster

ポップなメロディーと前向きな歌詞が特徴なヒット曲「世界はあなたに笑いかけている」と、第96回全国高校サッカー選手権大会応援歌に起用された「いつかこの涙が」

・hitomi

シドニーオリンピックで高橋尚子選手が試合前に聴いていたことでも話題、当時「金メダルソング」と呼ばれた大ヒット曲「LOVE 2000」

・&TEAM

販売枚数50万枚超えの大ヒットを記録した2nd ALBUMより、新たな始まりに挑戦する少年たちを描いたタイトル曲「雪明かり (Yukiakari)」

・松本伊代

1981年にリリースし、40年以上幅広い世代に歌われ続ける名曲「センチメンタル・ジャーニー」

・家入レオ

当時17歳・高校生の時にリリースし大ヒットを記録した「Shine」

・アン ミカ

ポジティブワードがちりばめられた珠玉の一曲「アンミカーニバル」

・高橋優

前向きな歌詞で2015年のリリース以降多くの人に愛されている「明日はきっといい日になる」

・HIPPY

プロ野球選手の登場曲タイトル別ランキングで1位を獲得し、TikTokで1億回再生を超えるなど、心に響く応援ソングの「君に捧げる応援歌」

今回、&TEAMはBTSの大ヒット曲「Dynamite」をSPカバー!さらに、新曲もたっぷりとお届け!

・日向坂46「卒業写真だけが知ってる」

・Little Glee Monster「Break out of your bubble」

・家入レオ「雨風空虹」

・高橋優「キセキ」

<出演者>

MC:有働由美子

アーティストナビゲーター:松下洸平

アーティスト(※五十音順):アン ミカ、家入レオ、&TEAM、こっちのけんと、高橋優、HIPPY、hitomi、日向坂46、松本伊代、May J.、Little Glee Monster

■番組公式X(旧Twitter):https://x.com/ntv_withmusic

■番組公式 Instagram :https://www.instagram.com/withmusic_ntv/

■番組公式 TikTok :https://www.tiktok.com/@ntv_withmusic

■番組公式YouTube:https://www.youtube.com/@ntv_withmusic

■TVer:https://tver.jp/series/srovpkyy07