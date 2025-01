背番号15がネッツの永久欠番となったビンス・カーター「光栄に思います」

1月26日(現地時間25日、日付は以下同)。ブルックリン・ネッツのホーム、バークレイズ・センターではマイアミ・ヒート戦が行われ、アウェーのヒートが106-97でネッツを下した。

この試合のハーフタイムで、ビンス・カーター(元トロント・ラプターズほか)の背番号15の永久欠番セレモニーが開催された。2004年12月にラプターズからトレードで加入し、2009年6月までニュージャージー・ネッツでプレーした男は、レギュラーシーズン計374試合で平均23.6得点5.8リバウンド4.7アシスト1.2スティールをマーク。

ネッツでトップスコアラーを務めたカーターは、2006-07シーズンに1シーズンの球団最多記録(ABA時代は除く)となる2070得点(平均25.2得点)をたたき出し、2005年から3年連続でプレーオフへ出場し、2006、2007年は2年連続でカンファレンス・セミファイナルへ進出。

在籍約5シーズンで、カーターはフランチャイズ史上3位の通算8834得点とフィールドゴール成功3126本、同4位の3ポイントシュート成功638本とフリースロー成功1944本、同7位の1762アシスト、同8位の出場1万4157分と、複数の部門で球団史上トップ10に名を連ねてきた。

当時のチームメート、ジェイソン・キッド(元ダラス・マーベリックスほか)やリチャード・ジェファーソン(元ネッツほか)がメッセージを送り、会場にはカーターにとって少年時代のアイドルで、ABAニューヨーク・ネッツのレジェンド、ジュリアス・アービング(元フィラデルフィア・セブンティシクサーズ)も駆けつけて祝福。

The seventh Nets jersey in the rafters-Vince Carter. pic.twitter.com/6lLzUChVcK

- Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 26, 2025