米津玄師、アニメ『メダリスト』OP曲「BOW AND ARROW」配信スタート
■米津玄師は、現在『米津玄師 2025 TOUR / JUNK』を開催中！
米津玄師の楽曲「BOW AND ARROW」が、1月27日に配信リリースされた。
「BOW AND ARROW」は、TVアニメ『メダリスト』のオープニング主題歌。楽曲とアニメの世界観が見事に融合し、絶妙に絡み合うことで、まさに心に残る一曲となっている。
『メダリスト』は、つるまいかだの原作が「次にくるマンガ大賞 2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門など、数々の賞を受賞している話題作。
TVアニメ『メダリスト』は、テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて放送中で、主人公である結束いのりの声優を春瀬なつみが、明浦路司の声優を大塚剛央が務める。渋谷駅での広告ジャック、新宿駅や物語の舞台となる名古屋でも様々な街頭広告が登場するなど、SNSでも大きな話題となり盛り上がりを見せている。
また、現在『米津玄師 2025 TOUR / JUNK』を開催中の米津玄師。ツアーは国内8都市16公演アリーナ・ドームを開催後に、アジア・ヨーロッパ・アメリカをまわるワールドツアーと旅立っていく。
メイン写真：PHOTO BY Kento Mori
リリース情報
2025.01.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「BOW AND ARROW」
「BOW AND ARROW」特設サイト
https://reissuerecords.net/bowandarrow/
TVアニメ『メダリスト』番組サイト
https://medalist-pr.com/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/