東京ディズニーシーの玄関口に位置する「メディテレーニアンハーバー」内にある大航海時代の要塞。

その回廊にオープンしている「リフレスコス」では、ワンハンドで楽しめるスナックやドリンクが販売されています。

また「リフレスコス」は、ディズニー・モバイルオーダー対象店舗なので、受け取りもスムーズに!

東京ディズニーシー「リフレスコス」2024冬−2025早春 グランドメニューまとめ

© Disney

エリア:東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約80席

東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにある「リフレスコス」

「リフレスコス」はスペイン語でリフレッシュメントを意味し、16世紀の要塞の中庭をイメージした雰囲気のある建物では、約80席のテラス席でドリンクやスナックがいただけます。

© Disney

お店の正面には、港町らしい魚や貝をモチーフにした噴水のある石畳の中庭広場が広がっています。

さらにカウンターサービスタイプのお店で、ディズニー・モバイルオーダー対象なのも魅力的。

そんな「リフレスコス」のグランドメニューを紹介していきます☆

スモークターキーレッグ

© Disney

価格:900円

「リフレスコス」で人気のメニュー、スモークターキーレッグ。

肉汁がたっぷりで食べ応えはもちろん、後をひく美味しさ!

© Disney

豪快にかぶりついていただくのがおすすめ!

みんなで集まれば写真映えも期待できるメニューです。

スーベニアおてふきキャリー

© Disney

価格:プラス1,100円

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

※スーベニア単品で購入することはできません

「リフレスコス」では、スモークターキーレッグにスーベニアおてふきキャリーを付けることができます◎

スーベニアおてふきキャリーには、「ピーター・パン」と冒険が大好きなロストキッズが元気いっぱい歩いている様子がデザインされ、ベースの生地には、お花や葉っぱなどのネバーランドらしいモチーフがあしらわれています。

中には、市販の携帯用ウェットシートなどが入るので、パーク内はもちろん、おでかけ時に重宝しそう。

ロストキッズが並んで行進!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス『ピーター・パン』スーベニアおてふきキャリー ロストキッズが並んで行進!東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス『ピーター・パン』スーベニアおてふきキャリー 続きを見る

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き

© Disney

価格:1,200円

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

提供期間:2024年9月1日〜

本の形が可愛い、「ファンタジースプリングス」デザインのミニスナックケース。

中にはカラフルチョコレートを入れることができ、ストラップ付きなのでバッグなどにつけて持ち歩けます。

© Disney

ミニスナックケースを開くと、ファンタジースプリングスのエリアの題材となった作品の主人公「ピーター・パン」や「アナ」と「エルサ」そして「ラプンツェル」と「ユージーン」が描かれています☆

本の形のスーベニアグッズ!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グミキャンディー、ミニスナックケース付き 本の形のスーベニアグッズ!東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」グミキャンディー、ミニスナックケース付き 続きを見る

スパイシーハリッサソース

© Disney

価格:110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ホットチョコレート

© Disney

価格:600円

体をぽかぽかと温めてくれるホットチョコレート。

濃厚な甘さのチョコレートのドリンクで、カラフルなマシュマロをトッピング☆

見た目もかわいく、ほっこりとします。

ソフトドリンク

コカ・コーラ 360円オレンジドリンク 360円キリン ジンジャーエール 360円ミルク(紙パック) 190円

ビール

© Disney

キリン一番搾り生ビール 800円

ワンハンドメニューに、ソフトドリンクにビールまで勢揃い。

東京ディズニーシー「リフレスコス」グランドメニューの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人気のパークフード・スモークターキーレッグを提供!東京ディズニーシー「リフレスコス」グランドメニューまとめ appeared first on Dtimes.