東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催中!

東京ディズニーランドホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューを紹介しています。

東京ディスニーランドホテル/シャーウッドガーデン・レストラン「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2025年1月14日 〜 2025年3月31日

販売店舗:東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」

東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催!

「シャーウッドガーデン・レストラン」では、ランチとディナーの時間帯に「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」が登場します!

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ブッフェ

© Disney

価格と提供時間帯:

【ランチ】

大人 平日5,800円/土日祝日6,300円

中人(7〜12才)全日4,000円

小人(4〜6才)全日2,800円

【ディナー】

大人 平日6,600円/土日祝日7,100円

中人(7〜12才)全日4,300円

小人(4〜6才)全日3,100円

※3才以下は無料です

ランチとディナーの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ブッフェ」

ブッフェ台には、カラフルでキュートな見た目のお料理がずらりと並びます☆

また魚介からお肉まで、温かいお料理もたくさん!

パスタやご飯、前菜にデニッシュなど種類豊富なお料理を堪能できます。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

カルピスウォーター、ヨーグルトドリンク、バナナソース、ストロベリーシロップ、ポップコーンシロップ、ホイップクリーム、チョコレート、ミント

キャンディーモチーフのキュートなチョコレートがトッピングされた「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク」

カルピスウォーターとヨーグルトドリンクがベースのドリンクで、バナナソースやストロベリーシロップ、ポップコーンシロップがアクセントになっています!

ピンクと白のグラデーションもラブリーな雰囲気☆

ブッフェと一緒にいただくのもオススメです。

カラフルなブッフェは、家族やお友達同士、みんなで楽しめるのも魅力のひとつ。

東京ディスニーランドホテル/シャーウッドガーデン・レストラン「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介でした☆

第3弾はシュガー・ラッシュ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 第3弾はシュガー・ラッシュ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post カラフルなブッフェとスペシャルドリンク!東京ディスニーランドホテル/シャーウッドガーデン・レストラン「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.