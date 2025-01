2025年1月20日に行われたアメリカ大統領就任式後の記念演説で、ドナルド・トランプ大統領を選挙戦で支えたイーロン・マスク氏が「ナチス式敬礼」を3度行い物議を醸しています。そんなナチス式敬礼を行うマスク氏の映像をテスラがドイツに保有する工場の壁面に投影したとして、ドイツの治安機関がイギリスの政治キャンペーングループ「Led By Donkeys」などに対する調査を開始しました。

Police investigate Musk salute projected on Tesla factory - DW - 01/24/2025https://www.dw.com/en/german-police-investigate-musk-salute-projected-on-tesla-factory/a-71403737"Heil Tesla": Controversial Image Of Elon Musk Displayed On Tesla Factory In Germanyhttps://www.ndtv.com/world-news/heil-tesla-controversial-image-of-elon-musk-displayed-on-tesla-factory-in-germany-7548717マスク氏は大統領就任式の後にワシントンD.C.で行われた記念パレードや、記念演説の中でナチス式敬礼を披露しました。これに対し、テクノロジーメディアのGizmodoは「マスク氏の敬礼の意図が何であれ、ソーシャルメディア上のアメリカ人は、それが国の将来に何を意味するのかを議論し、非常に不快感を抱いています」「トランプ政権がファシズムを容認しているとみなし、ソーシャルメディア上の人々は動揺しています」と報じました。ドナルド・トランプ大統領の就任式後演説でイーロン・マスクが「ナチス式敬礼」をしたと話題に - GIGAZINEその後2025年1月23日夜、ドイツ・グリューンハイデにあるテスラの工場の壁面に、ナチス式敬礼を行うマスク氏の映像が投影されました。ナチス・ドイツの代表的なフレーズである「Heil Hitler(ヒトラー万歳)」をもじった「Heil Tesla(テスラ万歳)」と読み取れるような画像も。こうしたマスク氏の映像の投影は、イギリスを拠点とする活動家グループ「Led By Donkeys」とドイツの風刺グループ「Center for Political Beauty」が行ったとされています。Led By Donkeysはイギリス国内でも同様の活動を定期的に行っており、これまでにもロンドンの国会議事堂などの有名建造物にボリス・ジョンソン元首相や極右派として知られるナイジェル・ファラージ氏の動画などを投影しています。Center for Political Beautyのフィリップ・ラッチ氏は「我々は特別なプロジェクターを使って、数百メートル離れた位置からテスラの工場の壁面に動画を投影しました。今後も同様の活動を続けます」と述べています。また、Led By Donkeysはイギリス報道協会に対し「マスク氏はテスラで得た富を極右政党の支援に使い、民主主義をおとしめています」と主張しました。しかし、ドイツの警察は「今回のナチス式敬礼を行うマスク氏の映像を投影し、オンラインでその様子を公開したことは、反憲法組織であるナチス・ドイツのシンボルを使用したことに値します」として調査を開始。ドイツでは、公の場でナチス式敬礼を行うことは固く禁じられており、ナチス・ドイツのシンボルマークである鉤十字や「ハイル・ヒトラー」などの当時のスローガンの使用も禁止されています。違反した場合、罰金刑または最大3年間の懲役刑が科せられます。ドイツの政治的左派の一部は、当局が違法な映像や画像を投影したとしてLed By DonkeysやCenter for Political Beautyのメンバーを有罪にすれば、少なくともドイツでは、マスク氏の行動がナチス式敬礼であると公式に認めることになると主張しており、調査には慎重な姿勢で臨むことを求めました。