ジェイアール東日本企画が運営する、首都圏JR主要10路線とゆりかもめの車両サイネージの番組配信プラットフォーム「TRAIN TV(トレインティーヴィー)」

TRAIN TVにて、サンリオのキャラクター「はなまるおばけ」初の単独番組『はなまるおばけラジオ』が放映されます!

「はなまるおばけ」が、毎日の移動時間にそっと寄り添いハナマルを添えることで、電車内を明るくポジティブな空間にしてくれます☆

TRAIN TV サンリオ『はなまるおばけラジオ』

放映期間:2025年1月27日(月)〜2月16日(日)

放映路線:首都圏JR主要10路線/ゆりかもめ

放映場所:「TRAIN TV」搭載の車両サイネージ(トレインチャンネル、まど上チャンネル、サイドチャンネル)

首都圏JR主要10路線とゆりかもめの車両サイネージの番組配信プラットフォーム「TRAIN TV(トレインティーヴィー)」にて、サンリオのキャラクター「はなまるおばけ」初の単独番組が放映されます!

「はなまるおばけ」は2023年にデビューした新キャラクターで、「今日もがんばった“あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけ」です。

「2024年サンリオキャラクター大賞」では、初エントリーで14位にランクインするなど多くの共感・支持を集めています。

今回放映される『はなまるおばけラジオ』は、「はなまるおばけ」のまるまるが机の片隅からお届けするラジオ番組。

「首都圏生活者が一生で鉄道に乗車する時間は平均約11,600時間。一生で積み上げると1年超にのぼるこの乗車時間をより豊かな時間へ変えてゆき、社会に活力を生み出したい」との想いから生まれたTRAIN TVのパーパス「毎日の移動に、発見とときめきを。」に共感し企画した番組です。

いつもがんばっている“あなた”をそっと見守り続け、結果だけでなくその過程や努力にハナマルをくれる「はなまるおばけ」が、毎日の移動時間にそっと寄り添いハナマルを添えることで、電車内を明るくポジティブな空間にしてくれます。

「はなまるおばけ」の「まるまる」が机の片隅のお菓子の空き箱や文房具でつくられたブースからお届け。

1番組60秒、計20分ロールの編成を各路線の始発から終電まで繰り返し放映され、週単位、午前・午後で番組内容が変わります。

AM:今週の運勢コーナー

午前は、通勤や通学中等のひとときにクスっと笑えて元気になれる今週の運勢をお届け。

『今日も頑張ろう』『ちょっと前向きになれそう』と感じられる、ポジティブな励ましのメッセージをお届けします。

朝のひとときにふさわしい元気をもらえる言葉で、気持ちが少し軽くなる内容が盛りだくさん。

ちょっとした笑いと心に響くエールで、あなたの1週間が明るくなりますようにとの想いが込められています。

※エンターテイメントとして提供される運勢に関する情報です。結果に確実性はありません

PM:お悩み相談コーナー

午後は、様々なお悩みに対して「まるまる」から温かい言葉を送り、視聴者の心に寄り添うお悩み相談をお届け。

『家事のやる気がでない』『人前に立つと緊張してしまう』など多くの方が共感するようなお悩みに対して、「まるまる」から心に響くようなメッセージをお届けします。

JR東日本 渋谷駅・原宿駅ラッピング広告

掲出期間:2025年1月27日(月)〜2月2日(日)

掲出場所:

JR渋谷駅(中央改札内山手線階段・エスカレーター)

JR原宿駅(表参道改札内柱・壁面)

TRAIN TVでの「はなまるおばけ」初の単独番組放映を記念して、JR東日本の渋谷駅と原宿駅にラッピング広告が登場!

エスカレーター・階段の壁面や、柱に「はなまるおばけ」が登場します。

※駅・駅係員の方への問合わせは遠慮ください

※掲出期間、内容は予告なく変更になる可能性があります

見逃し配信

「TRAIN TV」公式番組サイトでは、『はなまるおばけラジオ』放映1週間後よりの見逃し配信が行われます。

サンリオ公式YouTubeでは、全てのコンテンツ放映後の2025年2月17日よりボイス付きバージョンを公開予定です。

通勤・通学等の移動時間を明るくポジティブにしてくれる「はなまるおばけ」初の単独番組。

首都圏JR主要10路線とゆりかもめの車両にて、2025年1月27日(月)〜2月16日(日)の期間放映されます☆

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合があります

※運行期間中であっても運休となる場合があります

※駅・駅係員の方への問合わせは遠慮ください

※一部放映されない編成があります

※放映番組、内容は予告なく変更になる可能性があります

©’25 SANRIO 著作(株)サンリオ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 電車内を明るくポジティブな空間にしてくれる番組!TRAIN TV サンリオ『はなまるおばけラジオ』 appeared first on Dtimes.