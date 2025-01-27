【神奈川県横浜市】beillevaireがシァル横浜のPOP UPにて出店！定番人気のバタサンドや季節限定商品も



フランス発 パリ5つ星ホテルやミシュランスターシェフ御用達の「beillevaire(ベイユヴェール)」が、2月1日(土)〜15日(土)の期間、シァル横浜 B1 PUP UPにて出店。

バレンタインにおすすめの焼き菓子や、「ベイユヴェール」定番人気商品の「サンド・オ・ブール(バターサンド)」を販売する。

PUP UPでの販売商品を紹介

[caption id="attachment_1284102" align="aligncenter" width="537"] フィナンシェ(チョコレートがけ)[/caption]

季節限定商品「フィナンシェ・ショコラアソート」は、「ベイユヴェール」で人気の発酵バターを使用した焼き菓子「フィナンシェ」、

[caption id="attachment_1284091" align="aligncenter" width="537"] フィナンシェ・ショコラ(チョコレートがけ)

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「フィナンシェショコラ」、

[caption id="attachment_1284092" align="aligncenter" width="537"] フィナンシェ・テ・ヴェール(コーティング)[/caption]

「フィナンシェ・テ・ヴェール(抹茶)」それぞれにコーティングを施した、全3種が入ったアソートBOX。しっとりとしたフィナンシェとチョコレートの至極の組み合わせとなっている。

[caption id="attachment_1284098" align="aligncenter" width="537"] フィナンシェ・ショコラアソート[/caption]

価格は1箱 3種×各1個入/1,200円(税込)。この季節ならではの美味しさを楽しむことができる。

[caption id="attachment_1284100" align="aligncenter" width="360"] サンド・オ・キャラメル[/caption]

「サンド・オ・キャラメル」は、なめらかなくちどけの生感覚のキャラメルに砕いたくるみを合わせ、香ばしいココア風味のサブレでサンドした商品。年齢問わず楽しむことができ、自宅用・贈答用として幅広く利用することができる。

商品は、4個入りの「サンド・オ・キャラメル4p」1,080円(税込)と、8個入りの「サンド・オ・キャラメル8ｐ」2,160円(税込)を用意。バレンタインにぴったりの商品となっている。

[caption id="attachment_1284093" align="aligncenter" width="599"] スフレバーガー・フロマージュ[/caption]

ふわっと食感のワンハンドスイーツ「スフレバーガー・フロマージュ」1個/324円(税込)は、軽い食感に仕上げたチーズのクリームを、ふんわりスフレ生地でサンドしたスイーツ。

たっぷりとサンドされたフロマージュクリームが口の中でいっぱいに広がる幸福感を楽しんでみて。

定番人気商品「サンド・オ・ブール」も登場

[caption id="attachment_1284099" align="aligncenter" width="600"] サンド・オ・ブール[/caption]

「サンド・オ・ブール」1個/540円(税込)は、口の中でサラッと溶けていく、口溶け滑らかなバタークリームをサクッとしたサブレでサンドした同店大人気のバタークリームサンド。

今回の催事では、ラムレーズン／ピスタチオ・クランベリー／プレーン／プレーン(塩バター)／ショコラ／ミルクティーの6種のフレーバーを用意し、一つから購入することができる。

フロマジュリー「ベイユヴェール」について

[caption id="attachment_1284097" align="aligncenter" width="600"] beillevaire 公式ロゴ[/caption]

1980年創業の「ベイユヴェール」は、フランス西部マシュクール村に、チーズと発酵バターの製造施設・本社を置くフロマジュリー。パリをはじめフランス各地に展開している。

[caption id="attachment_1284094" align="aligncenter" width="600"] beillevaire France[/caption]

酪農家でもあり、チーズ熟成士の現メゾン当主パスカル・ベイユヴェール氏のクリエイションとマシュクールのテロワールが生み出す発酵バターやチーズが、美食の都パリの5つ星ホテルやミシュランスターシェフたちからも愛され、フランスを代表する食のプロ御用達フロマジュリーとして知られている。

[caption id="attachment_1284095" align="aligncenter" width="600"] beillevaire 発酵バター有塩 DEMI-SEL[/caption]

「ベイユヴェール」は、ティーケーシンとのパートナーシップにより2017年夏に日本初上陸し、ブランド発となるパティスリーを麻布十番にオープン(路面旗艦店)。

続いて、松屋銀座店、虎ノ門ヒルズビジネスタワー店のほか、beillevairejaponオンラインショップも運営している。

「ベイユヴェール」の商品を選べるこの機会に、PUP UPへ足を運んでみては。

■POP UP出店概要

開催期間：2月1日(土)〜15日(土)

会場；CIAL横浜 B1 POP UP

住所：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1 JR横浜タワー B1

営業時間：10:00〜21:00

beillevaire公式サイト/オンラインショップ：https://www.beillevaire.jp

beillevaire公式Instagram：https://www.instagram.com/beillevaire_japon

(丸本チャ子)