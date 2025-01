ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、床にピタッと密着して掃除もしやすい、ディズニーデザイン「シンプルなずれにくいキッチンマット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「シンプルなずれにくいキッチンマット」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:【約45×120】3,690円(税込)、【約45×150】4,390円(税込)、【約45×180】5,090円(税込)、【約45×210】5,790円(税込)、【約45×240】6,490円(税込)

品質:ポリプロピレン100%

すべりにくい加工

パイル長:約4〜10mm

床暖房NG

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーモチーフ」デザインのキッチンマット。

ミッキーモチーフ柄がキッチンの楽しいアクセントになり、5種類のサイズから選べるのもうれしいポイントです!

© Disney

裏面にはすべりにくい加工が施され、床にピタッと密着するのでズレにくく、掃除機もスムーズにかけられます◎

© Disney

表面は、サラッとしたループ状に。

素足で歩いても気持ちよく快適です。

ゴミやホコリが絡まりにくいのも魅力的☆

© Disney

カラーは、落ち着いた色合いでどのようなキッチンの雰囲気にも馴染む「グレージュ」、

© Disney

華やかでかわいらしい「ピンク」、

© Disney

明るく爽やかな「イエロー」の3色展開です。

どれもキッチンに相応しい清潔感のあるカラーでとってもおしゃれ!

© Disney

ミッキーモチーフとドット柄の組み合わせも◎

シンプルながらミッキーモチーフが遊び心があって素敵。

お手入れは簡単!

ネットに入れてご自宅の洗濯機で丸洗いができるので、汚れが気になったらすぐに洗えます。

サイズ展開が豊富なので、組み合わせてL字にして使っても良さそう。

床にピタッと密着して掃除もしやすい、ディズニーデザイン「シンプルなずれにくいキッチンマット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post グレージュ・ピンク・イエローのミッキーモチーフ!ベルメゾン ディズニー「シンプルなずれにくいキッチンマット」 appeared first on Dtimes.