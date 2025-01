様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、ディズニー映画『アラジン』の世界観を表現した、ネックレスとリングが登場!

どちらも大人の個性を演出してくれる特別なジュエリーです。

ケイウノ ディズニー『アラジン』ジュエリー

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している、ディズニー映画『アラジン』に登場する「魔法のランプ」や、「アラジン」と「ジャスミン」のロマンティックなシーンを表現したネックレスとリングの2種類。

どちらもコーディネートのアクセントとしても活躍してくれる、存在感のあるジュエリーです☆

Magic Lamp『アラジン』魔法のランプ/ネックレス

価格:42,900円(税込)

素材:K18イエローゴールド

ネックレス:全長40cm(小豆 0.25φ:幅約0.9mm 3cmアジャスター環つき)

タテ:約14.5mm

ヨコ:約7.45mm

厚み:約4.3mm

ディズニー映画『アラジン』に登場する「魔法のランプ」をモチーフにした繊細なネックレス。

華奢な縦長のシルエットが落ち着いた大人の雰囲気で、上品な印象で身に着けることができます。

“あなたの願いは、何ですか?魔法のランプに希望をこめて。”

有機的なアウトラインやオリエンタルな雰囲気の装飾が、細部に至るまで精巧に表現されています。

ランプをこすると、ランプの魔人「ジーニー」が今にも出てきそう!

Starry Night『アラジン』/リング

価格:58,300円(税込)

素材:K14イエローゴールド

ラピスラズリ:約9mm×7mm(オーバルカボション)×1

ルビー:直径約3.0mm(ラウンドカボション)×2

幅:約1.6〜2.05mm

厚み:約1.5〜2.3mm

指から石までの高さ:約7.0mm

ディズニー映画『アラジン』の劇中に登場する「アラジン」と「ジャスミン」が輝く夜空を舞う、ロマンティックなシーンを表現したリング。

美しい星空を連想させるラピスラズリを主役に、ルビーや側面のオリエンタルな雰囲気の装飾が彩りを添える、魅惑的なデザインに仕上げられています☆

“またたく星も、輝く月も、今はふたりだけのもの。”

イエローゴールドのリングに、ラピスラズリとルビーのカラーが映え、幻想的でとっても素敵!

エキゾチックなムードが大人の個性を演出します。

どちらもモチーフデザインなのでどのようなコーディネートとも相性バツグン。

「ケイウノ」から発売中の、ディズニー映画『アラジン』の世界観を表現したジュエリーの紹介でした☆

