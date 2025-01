【February SALE】開催期間:1月27日~2月10日3時まで

「February SALE」

コナミデジタルエンタテインメントは、Steamにて対象タイトルを特別価格で販売するセール「February SALE」を本日1月27日より2月10日3時にかけて開催する。

およそ2週間にわたって実施される本セールではコナミが販売する対象タイトルが最大90%オフになる。ステルスアクション「METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN」は40%オフになるほか、この前日譚を描く「METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES」や、これらタイトルのセット商品も同じく40%オフに。このほか、「悪魔城ドラキュラ」シリーズより3作品を収録した「Castlevania Dominus Collection」は20%オフの2,200円へと割引される。

□Steamの「February SALE」のページ

セール対象タイトル

(C)スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI cKonami Digital Entertainment

(C) FREESTYLE,Inc. cKonami Digital Entertainment

(C)Konami Digital Entertainment ?KeelWorks ltd

SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE? c2023 Second Impact Games Ltd.

Published by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Second Impact Games Ltd. cKonami Digital Entertainment

Developed by Second Impact Games Ltd. All rights reserved.

(C)Konami Digital Entertainment