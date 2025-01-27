TVアニメ「ああっ女神さまっ」1期1～5話が「フル☆アニメTV」にて1月31日より期間限定無料公開
【フル☆アニメTV」：TVアニメ「ああっ女神さまっ」1期】
1月31日から期間限定無料公開
（1話～5話）
1月31日から期間限定無料公開
（1話～5話）
アニメ専門YouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」は、TVアニメ「ああっ女神さまっ」1期1～5話を1月31日より期間限定で無料公開する。
「ああっ女神さまっ」は藤島康介氏のマンガを元にアニメ化した作品。さえない大学生・森里螢一はある日、間違え電話をきっかけに女神のベルダンディーと出会い、"願いを一つだけ叶える"という彼女に「ずっとそばにいてほしい」と言った事をキッカケに、2人の同居生活が始まる。
□YouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」
【配信予告】- フル☆アニメTV (フルアニメTV) (@FullAnimeTV) January 26, 2025
TVアニメ『ああっ女神さまっ』1期1～5話を1月31日(金)から期間限定無料公開✨
さえない大学生・森里螢一はある日、間違え電話をきっかけに女神のベルダンディーと出会う❗️
"願いを一つだけ叶える"という彼女に「ずっとそばにいてほしい」と言った事をキッカケに、2人の同居生活が始まる💕 pic.twitter.com/bo23vJHBKy
(C)藤島康介・講談社/「ああっ女神さまっ」製作委員会