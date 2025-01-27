ÂçÁêËÐ¡¡Ë¾ºÎ¶¤¬¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤ËÃÙ¹ï¡¡ÍýÍ³¤ÏÈèÏ«º¤Øà¡¡¼¹Ç°¤Î£³ÈÖ¤ÇµÕÅ¾£Ö¡Ö²¶¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ç£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤È¤·¤¿Âç´ØË¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉô²°¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÏÍ½Äê»þ¹ï¤è¤ê¤â£±£±Ê¬ÃÙ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¼Õºá¤·¡¢¡ÖÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÁ´¿È¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈèÏ«º¤Øà¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤Ç¤âÌ´¤ß¤¿¤¤¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²¶¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶³´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç¶×ºù¤ò²¼¤·¤Æ¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¶âÊö»³¡¢²¦Ë²¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë·âÇË¡£¼¹Ç°¤Î£³ÈÖ¤Ç¡¢²¦Ë²¤È¤Ï¡ÖÆ±´ü¤Ç£²¿Í¤ÇÁ°ÁêËÐ¤«¤é¡£¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤½Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¼èÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤ÏÆ±ÆüÍ¼Êý¤Ë³«¤«¤ì¤ë²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤ËË¾ºÎ¶¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤ò»ðÌä¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£Æ±¶¨²ñ¿³È½Éô¤Ï¡¢¾º¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Î×»þÍý»ö²ñ¤Î³«ºÅ¤òÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¤ËÍ×ÀÁ¤·¡¢Î»¾µ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±²ñ¤Ï£²£¹Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²£¹Ë¾º¿Ê¤Ï³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¡¤ÄÁêËÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤Ê¤¤ÁêËÐ¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Öº£¾ì½ê¤Ç¤â¤¦°ì²ó¡¢ÁêËÐ¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢½ÀÏÂ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏºòÇ¯¶å½£¾ì½ê¤Ç£±£³¾¡£²ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡¼¡ÅÀ¡£½é¾ì½ê¤Ï£¹ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤ËÊ¿Ëë¤òÁê¼ê¤Ë£³ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ£±£²¾¡£³ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¶âÊö»³¡¢²¦Ë²¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¤È¤â¤¨Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£