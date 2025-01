ザ・リッツ・カールトン福岡に「バレンタイン・コレクション」2025が登場。

九州から厳選した食材を使用し、まるで九州を旅するようなフレーバーショコラです!

また、バレンタイン期間だけのアフタヌーンティーや特別なディナー、自分へのご褒美にもおすすめのギフトなども用意されています。

ザ・リッツ・カールトン福岡「バレンタイン・コレクション」2025

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月14日(金)

ザ・リッツ・カールトン福岡ではバレンタイン限定のチョコレートを個数限定で販売。

九州から厳選した食材を使い、ジュエリーをイメージした煌びやかなフレーバーショコラが登場します。

また、大切な人へ感謝の気持ちを伝えるバレンタインデーとホワイトデーに向けて、心に残るギフトもラインナップ。

上質な空間で過ごす至福の時間や五感を満たす香り、優雅なアフタヌーンティーなどが楽しめます!

販売期間:2025年1月24日(金)〜22月14日(金)

料金:4個入り 2,200円/8個入り 4,400円

会場:Diva (ザ・リッツ・カールトン福岡 18F)

Diva営業時間:11:00 a.m. - 7:00 p.m.

予約: ウェブ、Email rc.fukrz.restreservation@ritzcarlton.com、電話 092-401-8882 (毎日 10:00 a.m.〜5:00 p.m.)

ホテル18階のカフェ「Diva」では、九州各地の厳選食材を使い、ジュエリーに見立てた、華やかな特製チョコレートを用意。

福岡県産のあまおうやコーヒー、佐賀県産のベルガモットに鹿児島県産の黒糖など、九州の豊かな大地で育まれた素材をしようした2025年のバレンタインスイーツです。

ほかにも大分県産のかぼすや宮崎県産 日向夏などを使い、ショコラティエが心を込めて丁寧に作るチョコレートは、まるで九州を巡る旅すよう。

それぞれの土地に想いを馳せながら一粒一粒を楽しみたくなるチョコレートは、大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです☆

バレンタイン・アフタヌーンティー

開催日時:2025年2月1日(土)〜2月14日(金) 11:30 a.m. - 5:00 p.m.

価格:1人 7,800円 (税・サ込) ※ウェブ予約で平日来店の場合 7,300円

開催場所:ザ・リッツ・カールトン福岡 18F カフェDiva

予約:ウェブ、Email rc.fukrz.restreservation@ritzcarlton.com、電話 092-401-8882 (毎日 10:00 a.m.〜5:00 p.m.)

きらびやかなジュエリーショップのような佇まいで、最高級のスイーツを楽しめる「Diva」では、2025年2月1日〜2025年2月14日までバレンタイン・アフタヌーンティーも用意。

福岡県産あまおうと栃木県産とちあいかの芳醇な甘み、選りすぐりのほろ苦いカカオから作られるチョコレートが織り成す、至福のアフタヌーンティーを楽しめます。

甘美でありながら爽やかな味わいのアフタヌーンティーは、愛らしく洗練されており、女子会にもおすすめです!

Viridis「バレンタイン・ディナー」

開催日時:2025年2月14日(金) 5:30 p.m. - 10:30 p.m.

価格:1人 25,000円 (税・サ込) ※6コース・シャンパン1杯付

開催場所:ザ・リッツ・カールトン福岡 18F モダンウェスタンレストラン「Viridis」

予約:Email rc.fukrz.restreservation@ritzcarlton.com、電話 092-401-8882 (毎日 10:00 a.m.〜5:00 p.m.)

モダンウェスタンレストラン「Viridis」では、バレンタインデーの夜限定で特別なディナーを提供。

料理を用意するのは、シンガポールで8年連続ミシュランを獲得した、Viridis料理長 山中賢二氏です。

福岡の夜景を見渡しながらソムリエおすすめのワインと共に、思い出に残るバレンタインデーを過ごえせるディナーです☆

鉄板焼「バレンタイン・ディナー」

開催日時:2025年2月14日(金) 5:30 p.m. - 10:30 p.m.

価格:2人 70,000円 (税・サ込) ※シャンパン2杯つき

開催場所:ザ・リッツ・カールトン福岡 18F 日本料理「幻珠」

予約:Email rc.fukrz.restreservation@ritzcarlton.com、電話 092-401-8882 (毎日 10:00 a.m.〜5:00 p.m.)

日本料理「幻珠」では、バレンタインディナーとして、旬の食材をふんだんに使用した特別メニューを用意。

目の前で躍動する炎と香ばしい香りが食欲をそそる鉄板焼を楽しみながら、カウンターで隣り合わせに座ってゆったりと語り合う夜を過ごせます!

Diva アフタヌーンティーギフト券

価格:8,800円(季節のアフタヌーンティー1人分)

予約・問い合わせ:レストラン予約 rc.fukrz.restreservation@ritzcarlton.com、電話 092-401-8882

支払方法:クレジットカードにて事前決済のみ

※ギフト券の購入は事前予約のうえ、来館でのお渡し(郵送希望の場合は相談ください)

季節のアフタヌーンティーを味わう優雅な時間を、大切な人に贈りたいときにおすすめなギフト券。

ホワイトデーや誕生日のプレゼント、内祝いなどの贈り物におすすめです。

ザ・リッツ・カールトン福岡 ホームディフューザー

価格:19,800円

問い合わせ:ザ・リッツ・カールトン スパ rc.fukrz.spa@ritzcarlton.com、電話 092-401-8804

贅沢で洗練されたザ・リッツ・カールトン福岡の香り「ブラックオーキッド」と、究極のくつろぎを与えるザ・リッツ・カールトン スパ福岡の香り「バンブーティー」

それぞれの香りをお家でも楽しめるホームディフューザーを、ザ・リッツ・カールトン スパ福岡で購入できます!

スパトリートメント&アフタヌーンティーパッケージ

プラン料金:1人 30,500円(税・サ込)

内容:リラクシングマッサージ(60分)、Divaにてアフタヌーンティー(1名)、プールとサウナの利用

予約方法:ザ・リッツ・カールトン スパ 092-401-8804、rc.fukrz.spa@ritzcarlton.com ※事前予約制

ザ・リッツ・カールトン スパでは、イギリスのスキンケアブランドESPAによる心を静めて身体を活性化させるスパトリートメントと、カフェDivaで楽しむアフタヌーンティーのセットを用意。

自身へのご褒美や大切な人へのプレゼント、お祝い、ホワイトデーや母の日ギフトなどにおすすめです☆

アニバーサリープラン at Viridis

内容:コースメニューに12cmホールケーキとシャンパン付き

会場:Viridis (ザ・リッツ・カールトン福岡 18F)

予約方法:E-mail rc.fukrz.restreservation@ritzcarlton.com、電話 092-401-8882 ※3日前までに予約

2人の記念日やサプライズを、ザ・リッツ・カールトン福岡の紳士淑女がお手伝いするアニバーサリープラン。

街の煌めく夜景を眺めながら、思い出に残る夜を演出できます!

九州を旅するようなフレーバーショコラやバレンタイン限定のアフタヌーンティー、特別ディナーも用意。

ザ・リッツ・カールトン福岡の「バレンタイン・コレクション」2025は、2025年1月24日から2月14日まで販売です!

