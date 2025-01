電子黒板に搭載可能!

さつきは、Googleが提供するChromeOS(TM)を電子黒板上で利用が可能になる『Chromebox OPS』を、2025年1月に開催されたBritish Educational Training and Technology Show(Bett)にて Google の製品発表と同日発表し、2025年2月より提供を開始します。

MIRAI TOUCH for ChromeOS Flexの販売開始から約2年、累計12,000台の出荷を行いました。

そして今回、MIRAI TOUCHがさらにアップデート。

Chromebox OPSの搭載が可能となり、MIRAI TOUCH上でChromeOSを利用することが可能になりました。

■製品特徴

・第13世代Intel(R) Core(TM)プロセッサを搭載

・WiFi 6Eと2.5Gイーサネットが超高速ワイヤレス通信を実現

・高速で多彩な接続性を実現するThunderbolt(TM) 4を搭載

・ウィルスやマルウェアなどのセキュリティリスクからシステムを守るソフトウェアとセキュリティの自動アップデート機能搭載

・Google Playから多彩なAndroid(TM)用アプリをダウンロードし、電子黒板上で利用可能

・ゼロタッチ登録に対応。

Chrome Education Upgrade ライセンスを標準バンドル。

・Google が設計したTitan C セキュリティチップを搭載し、デバイスを内側から保護

■Google Workspaceを電子黒板で

この製品は教育現場で広く支持されている『ChromeOS』が搭載されています。

Google Workspace for Educationと連携することで、Googleの多彩なソフトウェアがMIRAI TOUCH上で操作できるようになります。

■Google Playに標準対応

普段、授業で使用する各種アプリケーションをインストールが可能に。

管理コンソールから一括配布・バージョン管理なども行えるため、より快適かつセキュアに授業で利用できます。

■ミライタッチの標準ホワイトボードソフトを搭載

旧モデルに標準搭載していたホワイトボードソフト「MIRAI NOTE」がChromeOS上で利用できます。

板書からデータ共有まで、よりスムーズな授業が行えます。

■強固なセキュリティ

ゼロタッチ登録に対応し、インターネットへ接続すると自動的に自治体・学校の管理下に登録することができます。

クラウド上で一元管理することで、適切なポリシー設定を行い、教員・子供たちが安全な環境で電子黒板を利用できるようになります。

また、Titan Cチップを搭載しているため、安全・安心に利用できます。

■MIRAI TOUCHとの親和性

MIRAI TOUCHの最上位モデル『X series(エックスシリーズ)』では、カメラ(上下)・マイクを標準搭載しているため、Googleや各種アプリケーションを最大限に活用ができます。

―内蔵した実物投影機で被写体を撮影、AI連携による文字起こし

―マイク機能を活用し、外国語の即時翻訳や音声検索機能連携

―上部カメラ・マイクを活用し、Google Meet(TM)での外部交流

その他、GIGAスクール構想に適した様々な特徴を兼ね備えており、大型タッチパネルだからこそ多彩なシーンで活用いただけます。

■Chromebox OPS 対応モデル

MIRAI TOUCHの現行製品、全てに対応予定です。

■製品比較表

■製品仕様

