1デーパスの料金改定を実施したムーミンバレーパークに、新しい年間パスポートが登場。

新価格・新特典のデジタル年間パスポートの販売が始まるほか、より特別な体験ができる、プレミアム年間パスポートも新たに販売されます!

ムーミンバレーパーク「年間パスポート」

販売期間:2025年2月1日(土)〜通年販売

有効期間開始日:2025年2月1日(土)〜

有効期限:有効期間 開始日より1年間 ※期間内は何度でも利用可能

※スマートフォンなどのAndroid OS およびiOS対応のモバイル端末(パソコン除く)で利用するデジタル年間パスポートです

※特典の内容は変更になる場合があります

※入園制限中のパーク・別途チケットが必要な特別有料イベント・その他特別営業時間等の入園には利用できません

2024年11月に1デーパス料金を改定したムーミンバレーパークに、新しい年間パスポートが登場。

ムーミンバレーパークのデジタル年間パスポートが、新価格・新特典となって販売が開始されます☆

さらに、より特別な体験が楽しめる「ムーミンバレーパーク プレミアム年間パスポート」も新登場。

ムーミンバレーパークを楽しみ尽くせる年間パスポートになっています!

ムーミンバレーパーク 年間パスポート

販売価格:おとな 14,900円(税込)、こども(4歳以上高校生以下)4,900円(税込)

特典:

1)飲食・物販が3%OFF(パーク内のカフェ、レストラン、ショップが対象) ※レットゥラ ラウンジなど一部利用できない店舗、グッズがあります

2)メッツァビレッジクーポンブックをプレゼント(パーク外のショッピングや飲食にも活用可能) ※ムーミンバレーパークのインフォメーションにてお渡し

新しくなったデジタル年間パスポートには、改定版の「年間パスポート」と同様のサービスをプラス。

既存の「年間パスポート」を引き続き利用できるほか、パーク内のカフェやレストランの会計時に3%の割引特典に加えて、メッツアビレッジのクーポンブックのプレゼントが追加されます。

ムーミンバレーパーク プレミアム年間パスポート

販売価格:おとな・こども共通 35,000円(税込)

特典:

1)飲食・物販が5%OFF(パーク内のカフェ、レストラン、ショップが対象) ※レットゥラ ラウンジなど一部利用できない店舗、グッズがあります

2)特別キャラクター撮影会参加(月2回の限定開催/1組500円(税込)※本人含め1組最大5名まで)

3)ムーミンバレーパーク特別イベントの先行予約

4)同伴者割引 おとな3,700円(税込)/こども(4歳以上高校生以下)900円(税込)最大5名様まで購入可能 ※「プレミアム年間パスポート」を持っている人と入園

5)メッツァビレッジクーポンブックをプレゼント(パーク外のショッピングや飲食にも活用可能)※ムーミンバレーパークのインフォメーションにてお渡し

「ムーミンバレーパーク プレミアム年間パスポート」では、カフェやレストラン、ショップでの会計で適用される割引率が5%にアップ。

ムーミン谷の仲間たちと一緒に写真が撮れる特別撮影会への参加や定員制の特別イベントの先行予約も可能となり、ムーミンバレーパークをお得に楽しみ尽くせる年間パスポートです。

また、友人や家族と一緒にお得に楽しめる同伴者割引のほか、既存の「年間パスポート」を持っていると「プレミアム年間パスポート」への、お得な乗り換えプランも用意されます。

「プレミアム年間パスポート」への乗り換えプラン

既存の「年間パスポート」を「プレミアム年間パスポート」へアップグレードできる乗り換えプランも用意。

残りの有効期間(残月分)に応じて、特別価格でスムーズに「プレミアム年間パスポート」へ切り替えられます☆

既存の「年間パスポート」を持っている人には、「プレミアム年間パスポート」への乗り換えプランを案内するメールが、2025年1月24日より随時配信される予定です。

「プレミアム年間パスポート」限定特典「特別キャラクター撮影会」

対象:プレミアム年間パスポートを持っている方

開催日:2025年2月23日(日)、26日(水)、2025年3月26日(水)、30日(日)、2025年4月16日(水)、20日(日)

※5月以降の日程は後日ムーミンバレーパーク公式サイト、SNSにてお知らせ

開催時間: 1)13:00〜 2)13:30〜 ※各回30組

開催場所:KOKEMUS 2Fトーベの記憶シアター

参加費: 1組500円(税込)

参加券購入場所:リトルミイの店(販売時間はリトルミイの店の営業開始時間に準ずる)

※販売終了は各回15分前まで、会計の際に「プレミアム年間パスポート」を提示

※撮影会に登場するムーミン谷の仲間たちは、各回1キャラクター

※登場するキャラクターの事前告知はありません

※「プレミアム年間パスポート」を持っている本人を含む最大5名まで、1日1回まで参加可能

参加券購入の注意事項:

・年間パスポート割引(ショップ割引)対象外

・プレミアム年間パスポートを持っている人、1人につき1日1回1枚まで購入可能

・開催時間は選べません、13時の回から順次販売します

・お客様都合による申込後のキャンセルおよび返金はできません

・参加券の不正売買(転売)及び、譲渡の禁止

撮影参加の注意事項:

・カメラなどの撮影機器は自身で準備

・撮影は1グループ1台・1枚となります

・ペットとの同伴不可

「プレミアム年間パスポート」を持っている人の限定特典「特別キャラクター撮影会」を開催。

ムーミン谷の仲間たちと一緒に、特別なひとときを写真に収めることができる貴重な機会です。

撮影会は毎月、限定された日程で開催し、他では味わえない温かい時間を楽しめます!

「プレミアム年間パスポート」を持っていると先行予約できるイベントも

「プレミアム年間パスポート」を持っていると、先行予約できるイベントも続々登場。

2025年2月14日・15日、2025年3月7日・8日に開催が決定した大人気イベント「スナフキンのコーヒータイム」も先行予約できます☆

「スナフキンのコーヒータイム」は「スナフキン」と一緒に、穏やかな雰囲気の中でほっと一息つける、素敵な時間を楽しめるイベントです。

詳細は後日、ムーミンバレーパーク公式サイト、SNSにてお知らせがあります!

ムーミンバレーパークをお得に楽しみ尽くせる、デジタル年間パスポートが新登場。

新価格・新特典になって、さらにお得なパスポートも登場した、ムーミンバレーパーク「年間パスポート」の紹介でした☆

©Moomin Characters TM

