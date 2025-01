ホットトイズの大人気デフォルメフィギュア「コスビ」シリーズに『インサイド・ヘッド2』と『アナと雪の女王』の新作が登場。

シンプルで愛らしいフォルムと集めやすいサイズが特徴的なトレーディングフィギュアです☆

ホットトイズ「コスビ」シリーズ『インサイド・ヘッド2/アナと雪の女王』

価格:各2,500円(税込)

発売日:2025年1月31日(金)

サイズ:高さ各約6〜9cm

メーカー:ホットトイズ

発売・販売元:株式会社ホットトイズジャパン

販売店舗:「トイザらス」のオンラインストアと店舗

ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」から『インサイド・ヘッド2』と 『アナと雪の女王』が登場。

『ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』シリーズ2と

ディズニー映画『アナと雪の女王』シリーズ2を限定販売します!

ホットトイズが贈る「コスビ」シリーズは、シンプルで愛らしいフォルムと集めやすいサイズが特徴的なトレーディングフィギュアです。

2024年に大ヒットしたディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド2』

そのキャラクターたちを立体化した『インサイド・ヘッド2』のシリーズ1は、国内では「トイザらス」限定グッズとして販売しました☆

今回、新作となる2つのシリーズが、「トイザらス」限定で国内販売が決定。

それぞれのフィギュアには、「コスビ」キャラクターのトレーディングカードが付属されます。

また、台座は連結できる仕様で、つなげて飾ることも可能。

パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめる、ブラインドボックスです!

「コスビ」シリーズ『インサイド・ヘッド2』シリーズ2

ラインナップ:ヨロコビ(パジャマ)、カナシミ(パジャマ)、イカリ(パジャマ)、ムカムカ(パジャマ)、ハズカシ(パジャマ)、イイナー(パジャマ)、ダリィ(パジャマ)、ナツカシ、ビビリ&シンパイ(パジャマ)/シークレット

※シークレットには「感情操作デスク」のビルドアップパーツは付属しません

「コスビ」の『インサイド・ヘッド2』シリーズ2は全8種類のラインナップ。

「ヨロコビ」や

「カナシミ」

「イカリ」など、感情をイメージしたキャラクターたちが、パジャマ姿のフィギュアになって登場します☆

ほかにも「ムカムカ」や

「ハズカシ」

「イイナー」

「ダリィ」と、それぞれの特徴をとらえたパジャマ姿でフィギュア化。

さらに、「ナツカシ」のフィギュアもあり、集めるとみんなでパジャマパーティーをしているようです!

また、レアな確率で出てくるシークレットとして、「ビビリ&シンパイ」も。

通常ラインナップの8種には、全て集めることで完成する「感情操作デスク」のビルドアップパーツが付属しており、集める楽しさのあるフィギュアシリーズです☆

「コスビ」シリーズ『アナと雪の女王』シリーズ2

ラインナップ:エルサ、アナ、エルサ(幼少期)、アナ(幼少期)、オラフ(スノーギース)、オラフ(マシュマロ)、オラフ(子猫)、オラフ(スカーフ)、オラフ(クリスマスツリー)/シークレット

『アナと雪の女王』シリーズ2のラインナップは、「エルサ」と「アナ」「オラフ」の色々な姿を楽しめる全8種類。

揃えると、一緒にスケートをしているように飾れる「エルサ」と「アナ」のフィギュアのほか

幼少期の2人を表現した愛らしいフィギュアも、「エルサ」「アナ」それぞれに登場します!

「オラフ」は表情豊かにさまざまな姿で登場。

マシュマロを楽しんだり

子猫と一緒だったり

スカーフでぐるぐる巻きになった姿もユニークです。

レアな確率で出てくるシークレットには、クリスマスツリーになった「オラフ」が登場します☆

『インサイド・ヘッド2』と『アナと雪の女王』のかわいいフィギュアシリーズに新作が登場。

ホットトイズ「コスビ」シリーズ『インサイド・ヘッド2/アナと雪の女王』は、2025年1月31日よりトイザらスにて限定販売です!

