コンディショニング向上！Material Selection, Planning ＆ Design：門脇誠

サトウキビから生成された植物由来の次世代合成繊維「PlaX(TM)」を起用したプロダクト「W(読み:ダブリュー)」は、プロ野球で活躍する門脇誠選手をアドバイザーとして迎え「素材選定、ボディ作り及びデザイン監修」によるウェアを制作し、自身の24歳の誕生日である2025年1月24日(金)から受注販売を開始しました。

Material Selection, Planning & Design:門脇誠

コンディションを整えるというスポーツ選手としての基本に焦点をおき、「PlaX(TM)」素材の選別、普段使いを意識したボディ作り、「MKtoU(エムケートゥーユー:門脇誠選手からアナタへ)」というメッセージと、2年目のシーズンで幾度となく安打を奪った“美技”、「忍者守備」「門脇たまらん」と称されたシルエットをデザイン、全ての工程を門脇選手にご対応いただきました。

また、1月上旬自主トレ最中、都内のスタジオにてモデル着用画像を撮影。

一緒にモデルを務めてくれた少年野球チームに所属する子どもたちと談笑しながら、終始リラックスした様子で行われました。

■製品情報

MADE IN JAPAN

“MKtoU”T-shirts_BLK

“MKtoU”T-shirts_BLK_2

・“MKtoU”T-shirts(pear, tough)/“MKtoU”Long T-shirts(pear, tough)

サイズ:S, M, L, XL

カラー:BLK, WHT

品質 :BLK(pear)/綿77% | ポリ乳酸12% | ナイロン10% | ポリウレタン1%

WHT(tough)/ポリ乳酸100%

“MKtoU”T-shirts、Long T-shirtsは2種類の素材を用意。

BLKは表面に不規則にあらわれるシボ(しわ・凹凸)があり、表情のある梨地織素材を起用。

肌離れが良いため、快適に着用できます。

WHTはポリ乳酸100%素材を起用。

伸びにくくハリのある質感で仕上げ素材が持ちうる抗菌性・消臭性・速乾性が抜群に表現されています。

両素材共に、乳酸の作用により、肌荒れの原因やニオイのもとになる雑菌の繁殖を防ぎ、常に清潔な状態での着用がお肌を守ります。

また、縫い目の当たりが気になりづらい縫製仕様を採用し、快適さを追求。

コンディショニングを上げていくTシャツ・ロングTシャツとなっています。

“MKtoU”KIDS Long T-shirts_GRAY

“MKtoU”KIDS Long T-shirts_GRAY_2

・“MKtoU”KIDS T-shirts(care)/“MKtoU”KIDS Long T-shirts(care)

サイズ:100, 130, 150

カラー:WHITE/GRAY/YELLOW/GREEN

品質 :ポリ乳酸50% | 綿(スーピマコットン)50%

表面にポリ乳酸繊維「PlaX(TM)」、肌面に上質な肌触りが特徴のスーピマコットンを使った接結組織のジャージーを使用。

乳酸の作用により、肌荒れの原因やニオイのもとになる雑菌の繁殖を防ぎ、常に清潔な状態での着用がお肌を守ります。

また、縫い目の当たりが気になりづらい縫製仕様を採用し、快適さを追求。

コンディショニングを上げていくTシャツ・ロングTシャツとなっています。

“MKtoU”HOODIE

“MKtoU”HOODIE_2

・“MKtoU”Hoodie

サイズ:S, M, L, XL, 2XL

カラー:NAVY, WHITE

品質 :オーガニックコットン100%

通気性・保温性に優れているオーガニックコットン100%素材のHoodieを起用。

コットンの繊維は中が空洞になっていて風がよく通り、汗をかいてもすぐに乾きます。

また、繊維内の空洞に空気が溜まることで熱を逃さないため、保温性にも優れています。

農薬や化学薬品などを使わずに育てられたオーガニックコットンの綿花は質が良く、ふんわりと優しい肌触りとなっており、コンディショニングを上げていくHoodie(パーカー)となっています。

