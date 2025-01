風味豊かな味わい！ファイブニーズ「ワイヤーワークス」

ファイブニーズは、英国発のイングリッシュウイスキー蒸留所「ホワイトピーク蒸留所」が手掛ける「ワイヤーワークス」を、日本国内総代理店として2025年1月27日(月)より販売中です。

ファイブニーズ「ワイヤーワークス」

【ワイヤーワークスとは?】

・2024年のWWM(ワールドウイスキーマスターズ)で金賞、2023年のIWSC(インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション)で金賞を受賞した、世界が認める実力派ウイスキー。

・イングランド産大麦・天然酵母・自然の川の清流を使用し、世界遺産(Derwent Valley)の自然に囲まれたホワイトピーク蒸留所で醸造。

・伝統製法をベースに最先端の発酵技術を用い、長熟スコッチにもジャパニーズウイスキーにも引けを取らない豊かな風味と深みを実現したシングルモルトウイスキー。

・若さを感じさせない独自の製法と発酵技術、わずか3年の熟成期間で実現した風味豊かな味わいは、スコッチやジャパニーズウイスキー愛好家も納得の仕上がり。

・オーガニックな原料、サスティナブルな製造環境にもこだわっています。

【ラインナップ】

・ワイヤーワークス カデューロ(700ml)

果樹園のフルーツ、バナナ、キャンディケイン(ステッキの形のキャンディ)が広がり、シトラスの皮、バニラ、シリアル、蜂蜜が感じられます。

最後にほんのりとしたスモーキーさを伴った、温かみのあるスパイシーな後味が特徴です。

・ワイヤーワークス オルターエゴ(700ml)

レモンメレンゲやフルーツキャンディの甘い香りが漂い、トロピカルフルーツとハチミツの風味が口に広がり、バター風味のビスケットと軽いピートの余韻が続きます。

【取扱について】

2025年1月27日よりECサイトおよび実店舗で販売、先行導入店で提供開始します。

販売・提供場所は以下のとおりです。

1. オンライン販売

自社ECサイト「SAKE People」およびECモール「SAKE People 楽天市場」「SAKE People Yahoo!ショッピング」「SAKE People Amazon」にて販売を開始します

2. 店舗販売

ファイブニーズ社が運営する「お酒販売専門店 SAKE People」では錦糸町本店にて取り扱いを開始します。

3. 先行導入店での提供

以下の先行導入店にてワイヤーワークスの提供を開始します。

店舗によってはカクテルなども注文いただけますので、様々な飲み方で楽しめます。

BAR LIEN (新橋)

BAR Pero (蒲田)

Algernon Sinfonia (赤坂)

BAR MIZ (表参道)

コワーキングスナック Contentz(五反田)

