湯ーとぴあの代表取締役・早川 善輝の著書『日本一の温泉をつくろう 難病が治る奇跡の温泉ができるまで』が2025年1月10日(金)から全国書店およびAmazonにて販売開始、「ベストセラー」をはじめ、「国内旅行ガイド」「マーケティングセールス」部門など計9部門で1位を獲得しました。

『日本一の温泉をつくろう』早川 善輝著

著者 : 早川 善輝

価格 : 1,540円(税込)

発売日 : 2025年1月10日(金)

ページ数: 192頁

ISBN-13 : 978-4-594-09996-1

発行元 : 扶桑社

湯ーとぴあの代表取締役・早川 善輝の著書『日本一の温泉をつくろう 難病が治る奇跡の温泉ができるまで』が2025年1月10日(金)から全国書店およびAmazonにて販売開始、「ベストセラー」をはじめ、「国内旅行ガイド」「マーケティングセールス」部門など計9部門で1位を獲得。

また出版を記念し、「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」チェックイン前の入浴無料&書籍を1冊プレゼントする宿泊プランの提供を開始しました。

■書籍について

ラドン温泉は古くから、傷、疾病などの改善をサポートする「ラドン療法」という目的で湯治に使われており、日本では昭和50年代にラドン温泉ブームが起きました。

同館には日本中から湯治のお客様がいらっしゃいますが、温泉ブームの変遷や、東日本大震災やコロナ禍など、開業から山あり谷ありの半世紀でした。

特に、かつてないほど経営を苦しめた新型コロナウイルスの流行が「竜王ラドン温泉が持つ本当の価値」を問い直すきっかけになりました。

原点を見つめ直したとき、湯治をされたお客様から感謝の言葉が届き続けていることを思い出し、同館の強みは「病気の改善をサポートするラドンの力」 だと気が付きました。

本書は、著者である早川の温泉人生のいろいろな出来事を紹介し、「これが日本一の温泉だ!」と胸を張って言える、そして「病気で悩む方に、1回でもいいから、本物のラドン温泉に触れてほしい」という想いを込めた、今の当施設の姿にたどり着くまでの物語をお伝えする一冊です。

<目次>

第1章 奇跡の温泉を目指して

第2章 「本当に来てよかった!」の声が聞きたくて

第3章 竜王ラドン温泉を体験してみた

第4章 世界一の温泉が生まれるまで〜竜王ラドン温泉誕生物語〜

第5章 日本人と温泉の歩み

■著者プロフィール

早川 善輝(はやかわ よしてる)

株式会社湯ーとぴあ 代表取締役

1958(昭和33)年、山梨県生まれ。

専修大学在学中に父親と一緒に温泉施設を起業。

1977(昭和52)年に竜王ラドン温泉を開設し、1989年には株式会社湯ーとぴあの代表取締役に就任。

日本のここにしかない、高い濃度の業務用大型ラドン発生器を導入し、生まれたてのラドンを用いたラドン温泉と100%かけ流しの天然温泉との高い相乗効果を提供している。

■出版記念宿泊プランについて

出版を記念し、特別な宿泊プランを用意されました。

詳細は下記の通りです。

<プラン特典>

・書籍『日本一の温泉をつくろう 難病が治る奇跡の温泉ができるまで』を1予約につき1冊プレゼント

・チェックイン前(朝10時)から温泉の利用が可能

※タオルセット無料

※1階休憩所利用可能、荷物はフロントにてお預かりします

※夕朝食なしの素泊まりプランです

<料金>

1名様 6,730円(税込)〜 会員価格 6,057円(税込)〜

<提供期間>

2025年1月15日(水)〜3月31日(月)

<詳細・予約>

https://bit.ly/3PNoCeU

■施設概要

名称 : 竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ

所在地 : 〒400-0113 山梨県甲斐市富竹新田1300-1

アクセス : <車> 中央高速道・甲府昭和ICより約3分

<電車>JR竜王駅下車 徒歩約8分

駐車場 : 400台(無料)

泉質 : 含硫黄/ナトリウム/塩化物・炭酸水素塩温泉

宿泊 : 1泊2食 11,000円(税込)〜、素泊まり 6,600円(税込)〜

立ち寄り湯 : 10:00〜23:00 大人880円(税込)、12歳以下770円(税込)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 難病が治る奇跡の温泉ができるまで!『日本一の温泉をつくろう』早川 善輝著 appeared first on Dtimes.