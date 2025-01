香港ディズニーランド・リゾートでは、“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”旧正月)イベントを2025年1月17日から2月16日まで開催中!

この期間ならではの、旧正月コスチュームを着た「ミッキー&フレンズ」に会うことができます。

香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025「ミッキー&フレンズ」キャラクターグリーティング

開催期間:2025年1月17日から2月16日

香港ディズニーランド・リゾートでは、旧正月期間“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”)イベントを開催!

イベントのテーマは “Chinese New Year is just better together!”

お気に入りのディズニーの仲間たちと一緒にリゾートに集まり、蛇年の最高のスタートを切ることができます☆

旧正月期間でしか会えない新たなお祭りの衣装を着た「ミッキー&フレンズ」がファンタジーランド「ファンタジーガーデン」とメインストリートUSAに登場!

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「グーフィー」、「プルート」、「チップ&デール」に会うことができます☆

ミッキーマウス&ミニーマウス

ファンタジーランドにあるファンタジーガーデンでは、

“Disney Gacha Magic”やウィッシング ウォールが登場し、旧正月の装飾が楽しめます。

そんなファンタジーガーデンでは、「ミッキー&フレンズ」が日替わりでキャラクターグリーティングに登場しています☆

ミッキーマウス

巳年限定パレード『Mickey and Friends Year of the Snake Processional』にも登場している旧正月コスチュームの「ミッキーマウス」

爽やかなブルーと黄色の新しいお祭りの衣装です☆

ミニーマウス

刺繍が鮮やかな赤いドレス姿の「ミニーマウス」

ドナルドダック

エメラルドグリーン、パープルに赤の差し色がかわいい「ドナルドダック」

グーフィー

福の神グーフィーとしても旧正月では大活躍の「グーフィー」。

紫を基調にしたコスチュームでキャラクターグリーティングに登場しています。

プルート

旧正月ならではのネームプレートをつけた「プルート」

香港ディズニーランド・リゾートならではのペアグリーティングに登場することも!

チップ&デール

カラーが対比になっている「チップ&デール」はペアでキャラクターグリーティングに登場しています☆

旧正月ならではのお祭りの衣装の「ミッキー&フレンズ」に会える香港ディズニーランド・リゾート。

2025年2月16日までの開催です。

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

