セルフケアで姿勢改善！「マイナス10歳を手に入れる骨盤メンテ〜回転でととのう姿勢・柔軟ケア〜」土屋 元明著

運動と医学の出版社は、2025年2月25日(火)に、理学療法士・土屋 元明氏による新刊「マイナス10歳を手に入れる骨盤メンテ〜回転でととのう姿勢・柔軟ケア〜」を発売します。

「マイナス10歳を手に入れる骨盤メンテ〜回転でととのう姿勢・柔軟ケア〜」土屋 元明著

著者 :土屋 元明

発売日 :2025年2月25日(火)

定価 :1,760円(税込)

判型 :A5判

ページ数:118ページ

ISBN :978-4-904862-73-5

発行所 :株式会社 運動と医学の出版社

【本書の予約はこちら】

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4904862732

■書籍概要

長年の腰痛や、姿勢の悪さに悩んでいませんか?多くの場合、その原因は「骨盤の歪み」ではなく、「骨盤の回転」であることをご存知ですか?

本書は、理学療法士として15年以上の臨床経験を持つ著者、土屋 元明氏が、これまでの常識を覆し、「骨盤の回転」という新たな視点から、マイナス10歳の体力・姿勢を手に入れるためのセルフケアを提案する画期的な一冊です。

■「骨盤の回転」で姿勢が変わる!

本書では、骨盤がどのように回転しているかによって、反り腰、猫背、O脚、ぽっこりお腹など、様々な姿勢の問題が生じることを、豊富な図解を用いてわかりやすく解説。

さらに、それぞれのタイプに合わせた、効果的かつ簡単に実践できるセルフケアを具体的に紹介しています。

体の軸となる骨盤をととのえ、全身の柔軟性を高めることで、腰痛や姿勢の悪さなどの悩みを根本から解決へと導きます。

■骨盤メンテで自身の体力を密かにチェック!

この書では、読者が自分の体の状態を客観的に把握できるよう、 10点満点の採点方式によるセルフチェックシートを掲載。

「反る・曲げる」「ねじる・まわす」「立ち上がり」という3つのカテゴリーで、体の柔軟性と筋力をチェックして問題点を把握することができます。

■著者について

土屋 元明(つちや げんめい)

理学療法士。

インソールとリハビリの専門院「動きのこだわりテーション」にて、痛みなどを抱える人の体にかかるストレスを改善しながら、回復方向へ向かう暮らしやセルフケアを提案している。

「運動の質=人生の質」をモットーに、健康寿命延伸のために、医学書、雑誌、TV、講演など幅広く活躍中。

著書に、『ひざのねじれをとれば、ひざ痛は治る─1日5分から始める超簡単ひざトレーニング』(方丈社)、『不調と痛みが消える! 10秒筋膜ほぐし』(主婦の友社)ほか多数。

■目次

はじめに 骨盤の歪みの正体って何?

第1章 骨盤は何のためにある?

・骨盤は仙骨と寛骨で構成されている

・骨盤の回転で姿勢は決まる

・腰・股関節が骨盤の回転を支えている

・反り腰をケアする

・ぽっこりお腹をケアする

・猫背をケアする

・O脚をケアする

・くびれラインのくずれをケアする

第2章 骨盤から体をととのえる

・股関節や胸郭が体をねじる主体

・「ケンダルの姿勢分類」からわかること

・ニュートラルな姿勢がもたらすメリット

・スウェーバックは猫背になりがち

・カイホロードシスも猫背になりやすい

・ロードシスには腰を丸めるケアが必要

・フラットバックは腰の柔軟性がなくなる

・骨盤と下半身はどうつながっている?

・体全体をととのえる六つの骨盤メンテ

(1)ひじ上げメンテのやり方

(2)座って前屈するメンテのやり方

(3)腕うしろ伸ばしメンテのやり方

(4)四つ這い反らしメンテのやり方

(5)骨盤倒しメンテのやり方

(6)ゆりかご立ちメンテのやり方

第3章 腰痛に効く座り方・立ち方・歩き方

・腰痛に効く座り方=軸座りケア

・腰痛に効く立ち方=頭、骨盤、足をそろえる

・腰痛に効く歩き方=腕をふって歩く

付章 仙腸関節の痛みはこれでわかる

・痛みがあれば専門家のサポートが必要

・仙腸関節の痛みは自分で確認できる

・仙腸関節の痛みをセルフチェック

おわりに 骨盤の歪みの多くは矯正しなくてもいい

