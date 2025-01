取り付けるだけで普通の自転車を電動自転車に変えることができる「Dhruv Vidyut Electric Conversion Kit」という後付けキットが登場しました。取り付けると最高時速25kmで、航続距離40kmの電気自転車になるとのことです。Dhruv Vidyut - BOLT ON E-CONVERSION KIT FOR BICYCLES AND TRICYCLEShttps://dhruvvidyut.co.in/

キットがどのようなものなのかは以下の動画を見るとわかります。This invention converts any cycle into an electric cycle in minutes. - YouTube自転車と後付けキット、そしてキットの開発者で「Dhruv Vidyut」創業者のグルサウラブ・シン氏。「これでOK」とシン氏。最高速度は時速25km。耐荷重は170kgなので二人乗りもOK。1度の満充電で航続距離は40km。ちょっとした坂ならこがずに上れます。泥の中にハマってしまった電動自転車。しかし、起こすだけで問題なく動くぐらいの汚れ耐性があります。火にも強いということで、自転車ごと火をつけるシン氏。火を消すためにシン氏がバケツの水をかけました。しかし電動化キットは防水なので、水がかかっても問題なく動作します。ハンドル部分にはバッテリーインジケーターとスロットル、イグニッションスイッチが追加されます。電動化キットの取り付けはネジを締めるだけでOK。自転車本体への溶接や加工は一切不要です。また、航空機で使用されるレベルのアルミニウムでできているので軽く、さびへの耐性もあります。前方側にある差し込み口に電源ケーブルを接続して充電します。後方側の差し込み口はUSBケーブルを挿すと給電が可能。20分ペダルをこぐとバッテリーを50%充電できるとのこと。電動化キットの単体価格は1万3999ルピー(約2万5400円)。説明動画に登場したスワデーシー自転車とのセットだと1万8499ルピー(約3万3500円)、マウンテンバイクとのセットだと2万499ルピー(約3万7200円)だとのこと。メールフォームにて購入を受け付けていますが、インド国外での取り扱いが可能かどうかは不明です。Contact Us - Dhruv Vidyuthttps://dhruvvidyut.co.in/contact-us/