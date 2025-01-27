Ä¹Ìî±ØÁ°3¿Í»¦½ý»ö·ï¡¡ÂáÊá46ºÐÃË¡¡²èÁü¸¡¾Ú¡ÈÈÈ¿Í¤òÃÎ¤ë¡É¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡Ú¥Ð¥ó¥¥·¥ã!¡Û
JRÄ¹Ìî±ØÁ°¤Çµ¯¤¤¿ÃË½÷3¿Í»¦½ý»ö·ï¡£ÈÈ¿Í¤¬Æ¨Áö¤·¤Æ5ÆüÌÜ¤Î26ÆüÄ«¡¢Ä¹Ìî»ÔÆâ¤Ç46ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥¥·¥ã!¤Ï¡¢ÃË¤òÃÎ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥Ð¥ó¥¥·¥ã!¡Û
¡þ
26ÆüÄ«¡¢7»þº¢¡£»ö·ï¤ÏµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï·Ù»¡´±¤¬2¿Í¡£±ü¤ÎÃã¿§¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊ£¿ôÌ¾¤¬±¿¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡Ö¸½¾ì¤Ï¤â¤Î¤â¤Î¤·¤¤¶õµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Å¾Íî¤·¤¿»þ¤Î¾×·â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤«¡¢Âç·¿¤Î¥Þ¥Ã¥È¤¬¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡Ä
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡Ö¤¢¡ªº£¤Ò¤È¤ê¿ÍÊª¤¬¡£ÀÄ¤¤Éþ¤òÃå¤¿ÃËÀ¤¬¼Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÁÜºº°÷¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤ÎÃË¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÃË¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤Ï¡¢·Ù»¡½ð¤Ø¡£
¡Öº£¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÌîÃæ±û·Ù»¡½ð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
´é¤Ï¿¿²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡£É½¾ð¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤»¤¤»´¤Ê»ö·ï¤«¤é5ÆüÌÜ¡£
Ä¹Ìî¸©·Ù¡¡µÈß· ÉÒ ·º»öÉôÄ¹
¡Ö»áÌ¾¡¢Ìð¸ýÍº»ñ¡¢ÃË¡¢46ºÐ¡×
¡ÖËÜÆü1·î26Æü¸áÁ°7»þ13Ê¬¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëºá¤ÇÄÌ¾ïÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ìð¸ýÍº»ñÍÆµ¿¼Ô¡¢46ºÐ¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
1·î22Æü¡¢JRÄ¹Ìî±ØÁ°¤ÇÃË½÷3¿Í¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢49ºÐ¤Î´Ý»³¹ÀÍ³¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¡£Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î½÷À1¿Í¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂáÊá¤Î°ìÊó¤Î¤¢¤È¡£»ö·ï¸½¾ì¤Ç¤Ï¿Í¡¹¤¬¸¥²ÖÂæ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ºë¶Ì¤«¤éÍè¤¿
¡ÖÁá¤¯Êá¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤Î¤È¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¤´²ÈÂ²¤ò»×¤¦¤È¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¡×
¤½¤ÎÄ¹Ìî±Ø¤«¤éÄ¾Àþ¤ÇÌó3¥¥í¡£Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö·ï¸½¾ì¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
26ÆüÄ«¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¤¢¤ë°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶áÎÙ½»Ì±
¡Ö·Ù»¡¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤µ¡£¸«¤¨¤ë¤ó¤À¤è²È¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¡×
¡Ö7»þ¤´¤í¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£¥¬¡¼¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éÌÚ¤Ç¤âÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¥Ü¥ó¤È²»¤¬¤·¤¿¡£ÇËÎö²»¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÆÍÆþ¤·¤¿ÁÜºº°÷¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë½¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯ÁÇÄ¾¤Ë±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡Ö¡ÊÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ë²È¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡©¡×
¶áÎÙ½»Ì±
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Í¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£¤³¤³¤Î¤È¤³¤í·Ù»¡¤Ã¤Ý¤¤¿Í¤¬¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤¤Î¤¦¤â¡×
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¤³¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡×
¶áÎÙ½»Ì±
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤È»×¤¦¡×
¡þ
Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤Ç¤Ï26Æü¡¢´Õ¼±ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´Ö¼è¤ê¤Ï7¾ö¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡£º£¤Î¤È¤³¤í¶§´ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Èï³²¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌð¸ýÍÆµ¿¼Ô¡£¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡©
¥Ð¥ó¥¥·¥ã!¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸
¡Ö1Ç¯¤«¤é3Ç¯¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ç¡¢Éô³è¤â°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡Ö²¿Éô¡©¡×
Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸
¡Ö¥Ð¥¹¥±Éô¤Ç¤·¤¿¡×
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¡©¡×
Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸
¡Ö¤¹¤´¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢Éô³è¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÊÙ¶¯¤â¤½¤³¤½¤³¤Ç¤¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¡×
ºÇ¶á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤³¤¦¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤«¡¢²ÈÂ²¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡×
Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼
¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ã±¿ÈÍÑ¤ÎÊª·ï¤Ê¤Î¤Ç¡×
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼
¡ÖÊÌ¤Ë»ö·ï¤â»ö¸Î¤â¤Ê¤¤¡£·Ù»¡¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â»ä¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¶á½ê¤Î½»Ì±
¡Ö°ì½µ´Ö¤Ë²¿²ó¤«¡¢2¡Á3²ó²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤è¤¯¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¾å²¼¤ª¤½¤í¤¤¤Îºî¶ÈÃå¤òÃå¤Æ¡¢¤½¤³¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¡£É¬¤ºÇã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¢¤½¤³¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°¤µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¿ÌÌÌÜ¤½¤¦¤Ç¡×
¡È¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÌð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¼êË¡¡£ÁÜººËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò¤¿¤É¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥ê¥ì¡¼ÁÜºº¡É¤À¡£²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡þ
ÈÈ¹Ô»þ¹ï¤Ï¡¢1·î22Æü¿åÍËÆü¡¢¸á¸å8»þ¤´¤í¡£
¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎÌó10Ê¬Á°¡¢Ä¹Ìî±ØÁ±¸÷»û¸ý¤Î±ÇÁü¤À¡Ê±ÇÁüÄó¶¡¡§INCÄ¹Ìî¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£²èÌÌº¸¤Ë¤Ï»ö·ï¸½¾ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¡¢²èÌÌ±¦²¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£¤³¤ì¤¬Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Î»Ñ¤ÏÊÌ¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤â¡ÊÄó¶¡¡§Ä¹Ìî¸©·Ù¡Ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»ö·ï¸½¾ìÊý¸þ¤ò¸þ¤¡¢¾¯¤·ÊÉ¤Ë¤â¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬¡£
»ö·ïÄ¾Á°¤È¤ß¤é¤ì¤ë22Æü¸á¸å8»þ5Ê¬º¢¡£±ØÁ°¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¤«¤¤¡¢¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤Ë¤Ï10¿Í¤Û¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¤è¤½3Ê¬¸å¡¢¤½¤ÎÎó¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»ö·ï¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¿Í¤¬¶î¤±´ó¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ÎÆ±»þ¹ï¡Ê¸á¸å8»þ8Ê¬º¢¡Ë¡¢Ä¹Ìî±ØÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¡Ê¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼ÒÄó¶¡¡Ë¡£
»ö·ï¸½¾ì¤Ï¡¢²èÌÌº¸¡£¤½¤³¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢²èÌÌ±¦¤Ë¤¢¤ë¸òÈÖ¤«¤é¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ë·Ù»¡´±¤È¤ß¤é¤ì¤ë»Ñ¡£¤½¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤Þ¤¿¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡£Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤¬Æ¨Áö¤·¤¿Êý¸þ¤ØÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤ª¤è¤½10Ê¬¸å¡Ê¸á¸å8»þ20Ê¬º¢¡Ë¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤¬±ØÁ°¤ËÌá¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë3¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¸å¡¢±ØÁ°¤Î¹¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸òÈÖ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î²£¤òÄÌ¤ê¡¢ÀþÏ©±è¤¤¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡Ö¤³¤ÎÀþÏ©±è¤¤¤òÄÌ¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ä
¶á½ê¤Î½»Ì±
¡Ö¤¢¤½¤³ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í°Ê³°ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡×
µ¼Ô
¡ÖÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿Í¤¬ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÆ»¡©¡×
¶á½ê¤Î½»Ì±
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÄÌ¤é¤Ê¤¤¡×
Æ¨Áö¤«¤é5ÆüÌÜ¡£»ö·ï¸½¾ì¤«¤é3¥¥í¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡þ
¥Ð¥ó¥¥·¥ã!¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿²èÁü¤òÁ¯ÌÀ²½¤·¤¿¡£¡ÊÁ¯ÌÀ²½µ»½Ñ¡§¥í¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
µ»½ÑÃ´Åö¼Ô
¡Öº¸Â¦¤¬½èÍýÁ°¤Ç¡¢±¦Â¦¤¬½èÍý¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ï½èÍý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
µ»½ÑÃ´Åö¼Ô
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¡Ê¸µ²èÁü¡Ë0¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ª¤è¤½30¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö60¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤Êý¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢80¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Þ¤Ç½èÍý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡Ö¤¢¡¢¤¹¤´¤¤Éþ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎØ³Ô¤Ê¤É¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¡£
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡Ö¤Ò¤²¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
µ»½ÑÃ´Åö¼Ô
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ò¤²¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
¤¢¤´¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤Ò¤²¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡£Á¯ÌÀ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Éþ¤Î¿§¤ä¤·¤ï¤Ê¤É¤¬¤è¤ê¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¾åÃå¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë´ã¶À¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤â¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢26ÆüÄ«¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ò¸«¤ë¤È¡Ä
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤È¡¢·Ù»¡¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿²èÁü¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤Ö°õ¾Ý¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
´ã¶À¤â¤«¤±¤º¡¢¤¢¤´¤Ò¤²¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ³Ø¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤â¡Ä
Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ±µéÀ¸
¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤Ç¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ð¥ó¥¥·¥ã
¡Ö¤É¤Î»þÅÀ¤Çµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¡©¡×
Ãæ³Ø¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡ÊÌð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Î¡ËÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×
´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¡¢ÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡©
ÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢»ö·ï¸½¾ì¤Ç¤Ï¡£
´Ý»³¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í
¡Öº£¡¢¸¥²Ö¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Þ¥ë¡Ê´Ý»³¤µ¤ó¡Ë¤Ë¡ÊÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ë¡ØÊá¤Þ¤Ã¤¿¤¾¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡Ä²¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìð¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÛÈë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ö1·î26ÆüÊüÁ÷¡Ø¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã!¡Ù¤è¤ê