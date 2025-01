「AT-SB727 WS」

オーディオテクニカは、どこでも楽しめるレコードプレーヤー「サウンドバーガー」とアパレルブランド「WIND AND SEA(ウィンダンシー)」のコラボレーションモデル「AT-SB727 WS」を、公式オンラインストアで数量限定販売する。価格は39,600円。予約受付期間は1月31日12時~2月7日。

Bluetooth接続機能やUSB充電機能といったサウンドバーガー(AT-SB727)の仕様はそのままに、「初代サウンドバーガーが誕生した1980年代の音楽シーンを象徴するシティポップや、平日の都会の夜と週末のビーチリゾートを行き来する洗練された若者文化のイメージをデザインに取り入れた」という。

ボディカラーには当時の音楽機器にインスパイアされたシルバーを採用し、本体や外箱にはオーロラホログラムのメタリックなテクスチャーが施される。三原色で表現されたラインは、ディスコ文化を象徴するミラーボールの輝きと海岸線の朝日を幾何学的に示したものとのこと。

「1980年代を思い起こさせる近未来的なデザインにより、レコードで音楽に触れたことがない世代も、当時のユースカルチャーの世界を感じながら、エモーショナルなアナログ体験を楽しむことができる」としている。

また、サウンドバーガーのロゴをあしらったマルチレコードバッグやトラックジャケット、Tシャツなどのアパレルコレクション全7アイテムも販売する。価格は8,250円~22,000円で、オーディオテクニカの公式オンラインストア、WIND AND SEA公式オンラインストアでのみ取り扱う。ラインナップと価格は以下のとおり。

Sound Burger x WIND AND SEA Multi Record Bag:13,750円 Sound Burger x WIND AND SEA Track Jacket:22,000円 Sound Burger x WIND AND SEA Track Pant:19,800円 Sound Burger x WIND AND SEA Hooded Sweatshirt:17,600円 Sound Burger x WIND AND SEA Crewneck Sweatshirt:16,500円 Sound Burger x WIND AND SEA L/S Tee:9,350円 Sound Burger x WIND AND SEA S/S Tee:8,250円

「Sound Burger x WIND AND SEA Multi Record Bag」

「Sound Burger x WIND AND SEA Track Jacket」

「Sound Burger x WIND AND SEA Track Pant」

「Sound Burger x WIND AND SEA Hooded Sweatshirt」

「Sound Burger x WIND AND SEA Crewneck Sweatshirt」

「Sound Burger x WIND AND SEA L/S Tee」

「Sound Burger x WIND AND SEA S/S Tee」