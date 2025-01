(MCU)でスパイダーマン役を演じるトム・ホランドは、以前“信頼する先輩”として、同じくMCUで共演したアイアンマン役のロバート・ダウニー・Jr.と、ドクター・ストレンジ役のベネディクト・カンバーバッチの名前を。

カンバーバッチといえば、ホランドがうっかりネタバレするのを防ぐ役目を任されたなど、良好な先輩・後輩関係を公に語ってきた人物。しかしドクター・ストレンジ役を演じるにあたっては、自らもホランドとダウニー・Jr.に多くを学んだという。『ドクター・ストレンジ』(2016)以来のMCU映画の経験を、米の取材で率直に振り返った。

「これまで、とても素晴らしい、しかし頑強な大作映画に出演してきました。最高に楽しいけれど、時には退屈に感じます。セットに呼び出されるのを、ただじっと待っているような気分になることもあるんです。」

(C)2016MARVEL

特に難しかったのは、やはり参加して間もない頃だったようだ。マーベル映画の巨大なシステムのなかで働きながら、いかにリラックスするか。グリーンスクリーンの前でいかに演じるのか、アクションをどうこなすのか、書き直される脚本と繰り返される再撮影にどう対応するのか──。『ドクター・ストレンジ』1作目での演技は「ちょっと硬かった」と自ら告白している。

そんなカンバーバッチを変えたのが、ダウニー・Jr.とホランドの“師弟関係”だった。2人の掛け合いを見ながら、もっとゆるやかなアプローチで演技に臨むべきだと理解したという。「彼らの気楽さと即興的な姿勢から多くを学びました。周りに巨大な装置があるので大変だけれど、そうすることが非常に大事なのだと」。

© 2025 Marvel で配信中

また、ダウニー・Jr.の軽やかな振る舞いが大作映画のプレッシャーをやわらげた。舞台経験が豊富なカンバーバッチを、ダウニー・Jr.は「ミスター・シェイクスピア」と呼んでイジったり、互いにシャーロック・ホームズ役を演じた経験からそうだ。

ところでホランドは以前、カンバーバッチに泣く演技のコツを尋ねたところ、「横隔膜を使って、笑うように泣く」のだと教わったと。ただし、カンバーバッチによると、あくまでも「激しい感情を呼び起こす近道はない」という。

「やり方はあるけれど、無理にやるのは間違いです。その瞬間に対応できるよう、きちんと集中しなければ。自分の人生を役立てたり、想像力を働かせたりする必要があるのです。だからこそ、若いうちは難しい。僕は48歳だから、少しは長く人生を生きてきました。喪失感や痛みを味わったこともあれば、最高の出来事もあったし、最悪の経験もあったから。」

© 2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & TM 2019 MARVEL.

ドクター・ストレンジの次なる登場作とみられるのは、『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ(原題)』。ドクター・ドゥーム役として復帰するダウニー・Jr.との再共演はほぼ確実だが、スパイダーマン役のホランドとも再共演なるか。

Source: