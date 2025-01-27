・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７４．６６ドル（＋０．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７７８．９ドル（＋１３．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１０２．３セント（＋３５．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４４．００セント（－１０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４８６．５０セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０５５．７５セント（－９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０９．８４（＋０．４８）

出所：MINKABU PRESS