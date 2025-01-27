２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７４．６６ドル（＋０．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７７８．９ドル（＋１３．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１０２．３セント（＋３５．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４４．００セント（－１０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８６．５０セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５５．７５セント（－９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．８４（＋０．４８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７４．６６ドル（＋０．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７７８．９ドル（＋１３．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１０２．３セント（＋３５．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４４．００セント（－１０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８６．５０セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５５．７５セント（－９．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．８４（＋０．４８）
出所：MINKABU PRESS