àÍÈ¤²¥Ñ¥óá¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿...¡¡Àã¤«¤éÊú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¼Æ¸¤¤Ë8.6Ëü¿Í¤Î¿´¥Û¥¯¥Û¥¯
¡ÖÀã¤ÎÃæ¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ»×¤ï¤ºÊú¤¾å¤²¤¿¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷takechiyo_shiba¤µ¤ó¤¬2025Ç¯1·î15Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àã¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ë°ìÌÌ¤Î¶äÀ¤³¦¤«¤é¡¢1É¤¤Î¼Æ¸¤¤¬Êú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£
´é¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤¤¼ê¤Ä¤¤ä»ÑÀª¤«¤é°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë°¦¸¤¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£
¤³¤²Ãã¿§¤ÎÆ¬¤ËÀã¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¡¢º½Åü¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿ÍÈ¤²¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±Æ¾ì½ê¤ÏÄ¹Ìî¸©ÇòÇÏÂ¼Æâ¤Î¡ÖÈëÌ©¤Î¾ì½ê¡×¡£¾å¼Á¤ÊÀã¤òµá¤á¤Æ¡¢4ºÐÃË¤Î»Ò¤Î¼Æ¸¤¡¦¤¿¤±¤Á¤è¤¯¤ó¤È°ì½ï¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÀã¤¬Â¿¤¯¤Æ20Ê¬ÄøÅÙ¤Î»¶Êâ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÀã¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢¸¤¤ÎÆ¬¤ËÈï¤ëÀã¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»×¤ï¤ºÊú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï8Ëü6000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤ªÉ¡¤ËÀã¤¬...²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¿¤±¤Á¤è¤Á¤ã¤ó¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆ¸ÏÃ¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ª¤·¤ó´¶¤¢¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÉ÷¾ð¤È»ô¤¤¼ç¤Î°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤¿¤±¤Á¤è¤¯¤ó¤â¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤Ï¤º¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë