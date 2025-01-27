２７日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：３０ 中・サービス業購買担当者景気指数
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
※米・２年物国債入札
※米・５年物国債入札
※オーストラリア，韓国，台湾，インドネシア，ベトナム市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：コーテクＨＤ<3635>，日パレット<4690>，インソース<6200>，日立建<6305>，富士通ゼ<6755>，ファナック<6954>，日東電<6988>，ＫＯＡ<6999>，りたりこ<7366>，Ｇｅｎｋｙ<9267>，ナガワ<9663>
※海外企業決算発表：ＡＴ＆Ｔほか
出所：MINKABU PRESS
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：３０ 中・サービス業購買担当者景気指数
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
※米・２年物国債入札
※米・５年物国債入札
※オーストラリア，韓国，台湾，インドネシア，ベトナム市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：コーテクＨＤ<3635>，日パレット<4690>，インソース<6200>，日立建<6305>，富士通ゼ<6755>，ファナック<6954>，日東電<6988>，ＫＯＡ<6999>，りたりこ<7366>，Ｇｅｎｋｙ<9267>，ナガワ<9663>
※海外企業決算発表：ＡＴ＆Ｔほか
出所：MINKABU PRESS