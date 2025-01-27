¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¤Ç¤â¡Ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼êÂ¿¤¤¡×¡¡Å´ÊÉ¼éÈ÷ÃÛ¤¯¡ÈÅß¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢¡É
Ê¼¸Ë¡¦ÊóÆÁ³Ø±à¤ÎÌî¼ê¿Ø¤¬¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·Å°Äì¤¹¤ë¡£¹â¹»Ìîµå¤ÎÌ¾Ìç¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÊóÆÁ³Ø±à¤Ç¤ÏÅß¤ÎÌÔÎý½¬¤Ç¡¢Ìîµå¤Î´ðËÜ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò½ÅÍ×»ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Å´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿µÜºêæÆ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖËèÆü¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½²¼¼ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¸²½¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï1Ç¯¤«¤«¤ë¡×¤È¡¢ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¾¯Ç¯Ìîµå¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÊóÆÁ³Ø±à¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁªÈ´½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¤â3µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿Ì¾Ìç¹»¡£¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Åß¾ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÈÃÏÌ£¡É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¡£¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¬¥Ê¥¤¥ó¤ò½¸¤á¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÖÂ¤Î¸þ¤¡×¤«¤é¡£Åêµå¡¦Á÷µå»þ¤ËÂÎ¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼´Â¤Ï¤Ä¤ÞÀè¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÚÆ§¤Þ¤º¤òÅê¤²¤ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢±¦Åê¤²¤Î¾ì¹ç¤Ïº¸¸ª¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆâÂ¦¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢¶¯¤¤Á÷µå¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êáµå¤ÎºÝ¤Ï¥°¥é¥Ö¤òÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¼ý¤á¡¢°®¤êÂØ¤¨¤ÎºÝ¤â¡¢Á÷µå¤¹¤ëÊý¸þ¤Ê¤É¡È¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¡É¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹â¹»µå»ù¤Ê¤é¤Ç¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÆâÍÆ¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢µÜºê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Î¥Ã¥¯¤äÂÇ·â¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡ÈÎ®¤ì¡É¤Ç¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤Ë¾åÃ£¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£´ðÁÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ÏÀ®Ä¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÁá¤¤¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥»¥ó¥¹¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌîµåÉô¤ÎÀìÍÑµå¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îý½¬¾ì½ê¤Ï¹»Æâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¡£Â¾¤ÎÉô³è¤È¶¦Æ±¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤áÎý½¬´Ä¶¤Ï·è¤·¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â¹»Ìîµå¤Ï2Ç¯È¾¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤È´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÁ´¹ñ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¹Ã»Ò±à¤Ç½Õ²Æ·×3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¹»¤Ç¤âÌîµå¤Î¡È´ðÁÃ¡É¤ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¶ËÜ·ò¸ã / Kengo Hashimoto¡Ë