爽やかなな香りの柚子スパイスも！FOODBASE「食卓で四季を楽しめるスパイスやふりかけなど全10種」

三共食品は、食のライフスタイルブランド「FOODBASE(フードベース)」より、食卓で四季を楽しめるスパイスやふりかけなど全10種を2025年1月24日よりに公式オンラインショップにて販売中です。

三共食品は、食のライフスタイルブランド「FOODBASE(フードベース)」より、食卓で四季を楽しめるスパイスやふりかけなど全10種を2025年1月24日よりに公式オンラインショップにて販売中。

FOODBASEが提案する「四季」シリーズ

「春夏秋冬、食卓で旅する。」をコンセプトに、日本独自の四季折々の魅力を味覚で楽しむ、新しい食体験を提案するシリーズ。

日本の風土が育んだ素材と伝統的な製法、そして現代の技術を融合させることで、季節ごとの風情を食卓に届けられます。

春夏秋冬それぞれの季節を象徴するものをテーマに、日本全国から集められた最高品質の国産食材を使用しています。

単なる調味料としてだけではなく、日本の四季を日常の中で感じ、味覚・視覚・香りで味わえる“文化”を提案。

海外の方にも日本の四季の美しさを味覚で体験していただける商品として、FOODBASEのブランド哲学を象徴するシリーズです。

京都の名店「hakubi」様とのコラボレーション

新商品発売にあたり、京都にある中華料理店「hakubi」が、春夏秋冬のフレーバーを使用した18品の料理を作成。

その中から、家庭でも簡単に作ることができるレシピ3品を監修し、プロのシェフによるFOODBASEの調味料を活用した家庭向けレシピ提案「DINER’S SELECTION」にて公開中です。

【菜の花のフリット】

・菜の花

・栗スパイス

・水 130g

●薄力粉 100g

●片栗粉 12g

●ベーキングパウダー 8g

●浮き粉 12g

(1) ●をボウルに混ぜる

(2) (1)に水130gを入れ混ぜる

(3) (2)に菜の花をあえて170℃の油で揚げる

(4) 揚げたものに栗スパイスをふりかけて完成

*菜の花以外にもホタテやサツマイモなどもおすすめ

菜の花のフリット

【カシューナッツ】

https://diner-store.jp/blogs/recipe/kuri_furikake_01

・カシューナッツ(お好みの豆) お好みの量

・栗ふりかけ 小さじ1

(1) お好みの豆を袋に入れる

(2) 栗ふりかけを袋に入れ振る

(3) 完成

カシューナッツ

【棒棒鶏】

https://diner-store.jp/blogs/recipe/ume_spice_01

・練りごま 90g

・梅スパイス

・おろししょうが

・サラダチキン(茹で鶏なら可)

・きゅうり

●醤油 35g

●お酢 20g

●砂糖 12g

●味の素 2g

●ラー油 7g

●ごま油 5g

(1) きゅうりを千切り、鶏を5mm幅でカットしお皿に盛りつける

(2) ●を混ぜる

(3) 分離しないよう練りごまと少しずつ合わせる

(4) (3)におろししょうがを加える

(5) (1)に(4)をかけ、梅スパイスをかけたら完成

棒棒鶏

【hakubi様 佐藤シェフインタビュー】

麺やご飯にそのまま振りかけて楽しむ場合は「ふりかけ」、料理にアクセントや塩味を加えたい場合は「スパイス」がおすすめです。

家庭で一番使いやすいのは梅フレーバー。

出汁を使う料理はもちろん、白米と梅の組み合わせは味の想像がしやすいため、アレンジも考えやすいのが魅力です。

さらに、梅はきゅうりとも相性が良く、塩と合わせるだけで一品が完成します。

手軽に作れて応用がきくので、ぜひご家庭でも作ってみてください。

【hakubi 店舗概要】

“満漢全席”をテーマに約25種の中華料理を贅沢に堪能できる京風情漂う洗練された古民家レストラン。

所在地 : 京都府京都市東山区清井町481-1

予約・お問い合わせ: 075-585-5327

■商品概要

【桜スパイス/桜ふりかけ 各1,080円(税込)】(2024年発売)

日本の春を感じさせる桜をテーマにした限定フレーバー。

桜の香りと胡椒のスパイシーさがクセになる絶妙な味付けで、魚介や野菜料理におすすめです。

ふりかけは桜の風味・塩味・旨味が効いた味に仕上げ、海苔や胡麻を加えることでしっかりと和を感じる風味に。

桜を感じさせるピンク色がいつもの食卓に華やかな彩りを加えます。

桜スパイス/桜ふりかけ

【柚子スパイス/柚子ふりかけ 各972円(税込)】(新発売)

日本の夏を象徴するゆずをテーマにした限定フレーバー。

自社特製のスパイスと合わせ、爽やかでみずみずしい香りを引き出しました。

鶏肉や魚介類、スープとの相性が抜群です。

柚子の皮を刻み、海苔や白胡麻を加えたふりかけは、ゆずの清涼感が際立つ一品に。

白いご飯やサラダ、冷奴、パスタのアクセントとしておすすめです。

ゆずの爽やかな香りが食卓に夏の風情を届けます。

柚子スパイス/柚子ふりかけ

【栗スパイス/栗ふりかけ 各972円(税込)】(新発売)

秋の味覚である栗を贅沢に使用した限定フレーバー。

ほんのり甘い栗の風味とスパイスを合わせ、奥深い味わいを実現。

炒め物やグリル、煮込み料理におすすめです。

海苔や白胡麻をブレンドしたふりかけは、ご飯にふりかけるだけで栗の風味が引き立ち豊かな味わいを楽しめます。

お粥や和風スープ、クリームパスタのトッピングにも。

毎日の食事にほんのりとした秋の味わいをプラス。

栗スパイス/栗ふりかけ

【梅スパイス/梅ふりかけ 各972円(税込)】(新発売)

冬の寒さを乗り越え、静かに咲く梅の花をテーマにした限定フレーバー。

梅の柔らかな香りと酸味を引き立てるために、自社開発のスパイスをブレンドしました。

豚肉や鶏肉、煮物や炒め物との相性が抜群です。

梅の実を刻み鰹節や白胡麻、青じそを加えたふりかけは、おにぎりや冷奴、サラダやパスタのアクセントとしてもおすすめです。

ほのかに広がる梅の風味が、冬の料理に心温まる深みを与えます。

梅スパイス/梅ふりかけ

【Seasonal SPICE of Japan/Seasonal FURIKAKE of Japan 3,888円(税込)】(新発売)

日本の四季を表現した贅沢なギフトボックス。

春から冬まで各季節の風味を詰め込んだ本商品は、食卓に季節ごとの彩りを加え、毎日の料理を特別なものにします。

贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめ。

春の桜、夏の柚子、秋の栗、冬の梅が織り成す味わいを心ゆくまで堪能できます。

Seasonal SPICE of Japan/Seasonal FURIKAKE of Japan

