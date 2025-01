ブルボンとJA全農は、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”コラボレーションとして、「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」を期間限定で発売します。

ブルボン/JA全農「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」

内容量 :50g

発売日 :2025年1月28日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

ブルボンとJA全農は、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”コラボレーションとして、「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」を2025年1月28日(火)より期間限定で発売☆

「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹(R)味」は、「フェットチーネグミ」の弾む噛みごこちと、長野県産の人気のぶどう“ナガノパープル”“クイーンルージュ(R)”“シャインマスカット”の果汁を組み合わせたプレミアム仕様の商品です。

弾けるような瑞々しい味わいとジューシーな甘味をアルデンテな食感に乗せて楽しめます。

※“ぶどう三姉妹(R)”および“ニッポンエール”はJA全農の登録商標です。

※“クイーンルージュ(R)”は長野県の登録商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アルデンテな食感!ブルボン/JA全農「フェットチーネグミPREMIUMぶどう三姉妹味」 appeared first on Dtimes.