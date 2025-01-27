【エリア別】東京圏を制したのは？ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2025/1/27
「BCNランキング」2025年1月13日〜19日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 arrows We2 F-52E（FCNT）
5位 Pixel 8a(au)（Google）
6位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
7位 moto g24（Motorola Mobility）
7位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
10位 Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）
Redmi 12 5G XIG03
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 arrows We2 F-52E（FCNT）
6位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
7位 moto g24（Motorola Mobility）
7位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
10位 Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）
Redmi 12 5G XIG03
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。