¡Ö¡Ø¤³¤¤¤Ä²¿¼Ô¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¡½¡½MLB2000ËÜ°ÂÂÇÄ¶¤¨¤ÎÌ¾Êá¼ê¤¬¸ì¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤È¤Î¾×·â¤Î¡È½éÂÐÀï¡É
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ùÀÓ¤òÊÆµå³¦¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡£(C)Getty Images
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ¢ÏÃ¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µî¤ë1·î21Æü¤Ë2025Ç¯¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤À¡£ÀË¤·¤¯¤âËþÉ¼Áª½Ð¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Í»ñ³Ê1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤éÆÀÉ¼Î¨¤Ï99.7¡ó¤Ç¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯²÷µó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾×·â¤Î¡ÖÇú¸ª¡×¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¸«¤»¤¿¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»4367°ÂÂÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤Þ¤ÀÇË¤é¤ì¤ÌÇ¯´Ö262°ÂÂÇ¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¸ùÀÓ¤òµå»Ë¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸½Ìò»þÂå¤ËÂÐÖµ¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È¤Î¿§êô¤»¤Ê¤¤¡È»×¤¤½Ð¡É¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØFoul Territory¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëAJ¡¦¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤â¡¢´Ö¶á¤ÇÅ·ºÍ¤Ö¤ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿°ì¿Í¤À¡£
¡¡¶¯ÂÇ¤ÎÌ¾Êá¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤È½é¤á¤ÆÂÐÀï¤·¤¿»þ¡¢¡Ø¤³¤¤¤Ä¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿Å·ºÍ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¼Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¤¼Ç¤Ç¤Í¡£ÊÑ¤ËÃÆ¤à¿Í¹©¼Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀõ¤¯¼é¤é¤»¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÆâÌî¥´¥í¤òÂÇ¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï3¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥¹¥é¥¤¥¹µ¤Ì£¤ËÁö¤ê¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ä¤«¤é¡¢3¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¤·¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ë¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¡£Èà¤âMLBÄÌ»»2043°ÂÂÇ¡¢188ËÜÎÝÂÇ¤ò»Ä¤·¤¿Ì¾¼ê¤À¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]