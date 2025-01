テレビ朝日系番組『EIGHT-JAM』にて2月2日(日)23:15から、結成35周年を迎えたLUNA SEAの特集を放送することが発表となった。1989年に結成されたLUNA SEAは、「ROSIER」「STORM」「I for You」など数多くのヒット曲を生み出し、結成35周年を迎えた今も第一線で活躍を続けている。『EIGHT-JAM』のLUNA SEA特集では、メンバー5人揃っての全員インタビューほか、スタジオにLUNA SEAをリスペクトするROTTENGRAFFTYのNOBUYA、9mm Parabellum Bulletの菅原卓郎、そしてLUNA SEAと30年以上の親交があり、RYUICHIを兄貴と慕うSOPHIAの松岡 充が番組初登場し、LUNA SEAへの熱い思いを語る。

■ライヴ映像作品リリース情報



▼LIVE Blu-rays『DUAL ARENA TOUR 2023 <MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE><UN ENDING STYLE>』2025.2.26 ON SALE▼LIVE Blu-rays『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA <IMAGE or REAL><SEARCH FOR MY EDEN>』2025.3.12 ON SALE▼LIVE Blu-rays『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA <SHINING BRIGHTLY><BRAND NEW CHAOS>』2025.3.26 ON SALE●予約リンク:https://luna-sea.lnk.to/20250326Blu-ray●商品詳細:https://avex.jp/lunasea/live-movie/