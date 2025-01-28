Ãæ·Ñ¤ÇÈ´¤«¤ì¤¿ÃË½÷¤Ë¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖËÜÊª¡©¡×¡¡Àé½©³Ú¤âÎ¯ÀÊ¤ËÇ®»ëÀþ¡ÄÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÇÏ¢ÆüÏÃÂê
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ÊÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ï26Æü¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¡¢Í¥¾¡·èÄê¤È¤â¤¨Àï¤òÀ©¤·¤¿Âç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£ÎÏ»Î¤¿¤Á¤ÎÇ®Àï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¾ì½ê¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Î´ÑÀï¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£½éÆü¤«¤éÃæ·Ñ¤ËÈ´¤«¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÏ¢ÆüÏÃÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½éÆü¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤ÏÀè¾ì½ê¤Î¶å½£¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢º£¾ì½ê¤Ë¹Ë³Í¤ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤Ë²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÂ£¤Ã¤¿84ºÐ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡£º¸¶»ÉôÊ¬¤ËÂç¤¤Ê¥³¥µ¡¼¥¸¥å¤ò¤Ä¤±¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¡¢Î¯ÀÊ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç²¿ÅÙ¤â±Ç¤Ã¤¿¡£º½¤«¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¿Íµ¤Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄá¸÷¤¬ºÂ¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾²¬ÆÁÇÏ¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼·ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¶âÈ±¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ»á¤¬´ÑÀï¡£¹Ô»Ê¤ÎÇØ¸å¡¢¸þÀµÌÌ¤Î4¡¢5ÎóÌÜÉÕ¶á¤Ç¼èÁÈ¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£½½ÆóÆüÌÜ¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ÈºÊ¤ÎÈþÊæ¤µ¤ó¤â´ÑÀï¡£¤µ¤é¤ËÀé½©³Ú¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×Âè2¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÉðÅÄÅ´Ìð¤ÈÀî¾åËã°á»Ò¤¬Î¯ÀÊ¤ËÊÂ¤ó¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NHK¡¢ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿ÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢X¾å¤Ç¤âÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ÎÉþ¤¬Á¯¤ä¤«¤¹¤®¤ÇÎÉ¤¡×¡Öº½¤«¤Ö¤ê¤Ë¤¤¤ëÄá¸÷»Õ¾¢¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼èÁÈ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¶âÈ¬¤µ¤ó¤ÈÀ¸ÅÌ¤¬º½¤«¤Ö¤ê¤Ë¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¾®¼¼Å¯ºÈ¤µ¤ó¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯¡Ä¡×¡ÖËÜÊª¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤â¤¤¤ë¤·¸¶´ÆÆÄ¤â¤¤¤ë¤·Ë»¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë