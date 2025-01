注意欠陥・多動性障害(ADHD)と診断された成人は、男性の場合は平均6.78年、女性の場合は平均8.64年、他の人よりも寿命が短い可能性があることが研究で明らかになりました。Life expectancy and years of life lost for adults with diagnosed ADHD in the UK: matched cohort study | The British Journal of Psychiatry | Cambridge Core

https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/life-expectancy-and-years-of-life-lost-for-adults-with-diagnosed-adhd-in-the-uk-matched-cohort-study/30B8B109DF2BB33CC51F72FD1C953739Adults with ADHD found to have reduced life expectancyhttps://www.news-medical.net/news/20250123/Adults-with-ADHD-found-to-have-reduced-life-expectancy.aspxAdults diagnosed with ADHD have shorter life expectancy, UK study shows | Attention deficit hyperactivity disorder | The Guardianhttps://www.theguardian.com/society/2025/jan/23/adults-diagnosed-adhd-shorter-life-expectancy-attention-deficit-hyperactivity-disorderケンブリッジ大学のエリザベス・オニオンズ氏らは、ADHDと診断されたイギリスの成人3万29人の匿名化されたデータを分析し、ADHDではない30万390人から得られたデータと比較して調査しました。過去の研究でも、ADHDを患う人々の推定寿命が短いことは示唆されていましたが、これは死亡の記録に基づいたものではありませんでした。今回の研究では、医師が患者と継続的なパートナーシップを構築しつつ総合的に診断する「プライマリ・ケア」のデータが集められ、より詳細な分析が実施されたのが特徴的とされています。調査の結果、過去にADHDと診断された男性は4.5年から9年、ADHDと診断された女性は6.5年から11年、明らかに寿命が短いことが判明します。平均では男性で6.78年、女性で8.64年短く、ADHDの人とそうでない人の違いが明確になったといいます。オニオンズ氏らによると、ADHDを持つ人々はメンタルヘルスに問題を抱えている可能性が高く、自殺率が高いほか、喫煙、飲酒、過食症などの危険な行動をする可能性が高くなることが原因として考えられるそうです。またADHDの人は、自身にとってストレスだと感じる日々の出来事や、社会から排除されているという印象を経験しやすく、健康や自尊心に悪影響を及ぼす可能性も高いとのことです。例えば、16歳から64歳までの成人を対象としたイギリスの全国調査では、ADHDの特徴を持つ人の3分の1がメンタルヘルス上の問題で薬物療法やカウンセリングを受けていたのに対し、ADHDでない人が同様の支援を受けたのは全体の11%に過ぎないことがわかっています。ADHDの人は集中の仕方に違いがあり、興味のあることには集中する能力があるものの、興味のない仕事や平凡な仕事に集中するのは難しいという特徴があります。そのため、衝動性、落ち着きのなさ、計画性のなさや時間管理能力のなさが生まれ、学校や仕事での成功が難しくなり、長期的な問題を抱える可能性が高くなります。こうした人々に、適切なケアを行うことが必要だとオニオンズ氏らは訴えています。今回の研究では、ADHDと診断された成人は全体の9人に1人程度であることがわかりました。このように少なくない人がADHDと診断されるにもかかわらず、イギリスでは他の高所得国に比べて治療体制が十分ではないそうで、オニオンズ氏は「ADHDの人の多くは健康で長生きしていますが、平均すると短命であるという発見はサポートがもっと必要であることを示しています。早死にを防ぐ戦略を開発するために、早死にの背後にある理由を解明することは極めて重要です」と指摘しました。