¡Ú¹Åç¡ÛËöÊñ¾ºÂç¡Ö¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤Î¥Ñ¥ó¥Ñ¥óÂÇË¡¡×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¤¦¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¼°¤Î¶µ¤¨¤Ç£²ÃÊ¥°¥ê¥Ã¥×¤ÎÎý½¬ÍÑ¥Ð¥Ã¥ÈÆ³Æþ
¡¡¹Åç¤ÎËöÊñ¾ºÂç³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢°ìºòÇ¯¤«¤é¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¤Î¶µ¤¨¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤Î¥Ñ¥ó¥Ñ¥óÂÇË¡¡×¤Î¿Ê²½ÈÇ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££²£°Æü¤Þ¤Ç²Æì¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡È¥·¡¼¥º¥ó£³¡É¡£¤·¤Ã¤«¤ê´°·ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï£²£±Ç¯¤Ë»Õ¾¢¤¬Êü¤Ã¤¿£³£¸ËÜÎÝÂÇ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£²£°È¯Ä¶¤¨¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¼´Â¤Î±¦¸Ô´ØÀá¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¡¢¤ª¿¬¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¡È¥®¥å¥¦¥Ñ¥óÂÇË¡¡É¡£¿Ê²½ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤â°¦ÍÑ¤Î£²ÃÊ¥°¥ê¥Ã¥×¤ÎÎý½¬ÍÑ¥Ð¥Ã¥È¤òÆ³Æþ¤·¤Æµ°Æ»²þÎÉ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£ÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£¸ÎÒ¡¢£¹ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢Æâ³Ñ¤Î¸«¶Ë¤á¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¡Ö½Ä¿¶¤ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ÂÄê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥¥ã¥ó¥×Ä¾Á°¤Î£±·î£²£¹Æü¤Ëº¸É¨¤òÄË¤á¡¢³«Ëë¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤±¤¬¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡£Æ±¤¸±¦ÂÇ¼Ô¤Ç°ìÎÝ¡¢³°Ìî¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬½Å¤Ê¤ë¥â¥ó¥Æ¥í¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤â¡¢£´Ç¯ÌÜ¤Ï¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç¥¢¡¼¥Á¤òÎÌ»º¤¹¤ë¡£¡ÊÈªÃæ¡¡Í´»Ê¡Ë