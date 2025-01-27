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気象台は、午前4時16分に、なだれ注意報を長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、阿賀町、湯沢町、津南町、関川村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市などに発表（雪崩注意報）

下越、中越、上越では、27日昼前まで濃霧による視程障害に、27日までなだれに注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■三条市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■柏崎市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■新発田市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■小千谷市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■加茂市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■十日町市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■村上市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■糸魚川市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■妙高市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■五泉市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■上越市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■魚沼市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■南魚沼市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■胎内市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■阿賀町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■湯沢町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■津南町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒

■関川村
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて警戒